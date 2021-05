Amazonen (1)

jW

Das Pferd stirbt nicht aus, weil es den Übergang vom Nutztier zum Heimtier schaffte. Gleich hinter Spandau, in Dallgow-Döberitz, wo seit der »Wende« mehr Pferde als Menschen leben, gibt es einen Reiterhof mit Pferdepension und einer Reithalle, in der man vom Café im ersten Stock aus den jungen und älteren »Amazonen« zuschauen kann, wie sie auf ihrem Pferd Runde um Runde drehen und sich dabei im Takt des Pferdeschritts betont vorschriftsmäßig vom Sattel erheben. Irgendwo auf dem Parcours lauert immer ein Reitlehrer.

In der Pension hat auch eine Westberliner Polizistin ihr Pferd stehen. Sie kommt mehrmals in der Woche, um es zu reiten – in der Halle, aber auch außerhalb – durch das Dorf raus in die Döberitzer Heide. Dieser 3.422 Hektar große Truppenübungsplatz, zuletzt für die Rote Armee, war 2005 zum größten Teil von der Sielmann-Stiftung erworben und in riesige Gehege für fast ausgestorbene und rückgezüchtete Rassen – wie Wisente und Przewalski-Pferde – umgewandelt worden. Die Polizistin hatte bis 2005 zu der aus Kostengründen abgeschafften Westberliner Reiterstaffel gehört. »Wer reitet, herrscht!« hatte der Nazistaatsrechtler Carl Schmitt einst bemerkt. Heute, da Pferde aus Chrom und Stahl gemacht sind, die von kleinen fetten Männern geritten werden, trifft eher das Gegenteil zu: Es sind nun vornehmlich Mädchen und Frauen, die reiten – und ihnen geht es dabei eher um »Interspecies Communication«.

Ich hatte die rothaarige Polizistin auf ihrem »Fuchs« immer mal wieder »im Dienst« gesehen, meist ritt sie zusammen mit drei Kollegen durch den Tiergarten, wo sie sich am Rand der »Schwulen-Wiese« hoch zu Ross in ihrer Reiterkluft angesichts der vielen Nackten etwas seltsam ausmachte. Ihr stand das Reiterkostüm sehr gut.

Die schöne Polizistin war aber trotzdem eine Polizistin, eine, die regierte. Das merkte man, wenn ihr kleiner Trupp im Schrittempo den »17. Juni« entlangritt. Aus nächster Nähe sah ich, wie die Polizistin mit ihrem Pferd in den Spreeweg einbog. Dabei hielt sie die Zügel locker in der Hand und drückte in der Kurve das Tier mit ihren Schenkeln leicht nach rechts, was ziemlich »amazonisch«, wenn nicht gar »kentaurisch« aussah. Aber dann streckte sie die rechte Hand waagerecht aus und bewegte den Arm auf und ab – wie Radfahrer es beim Abbiegen machen (sollen). Absolut vorschriftsmäßig. Es sah grauenhaft aus.

Seit 2006 versieht sie ihren Dienst in einem Streifenwagen und widmet sich nach Feierabend ihrem Pferd in Dallgow-Döberitz. Sie ist mit einem Feuerwehrmann verheiratet, aber die meisten anderen Frauen haben relativ wohlhabende Ehemänner bzw. sind Töchter aus gutbetuchten Familien. Viele zogen nach der »Wende« von Westberlin in die nahe »Waldsiedlung« Falkensee.

Die badische Genderforscherin Marion Mangelsdorf spricht von »›Liebesgeflüster‹ zwischen Menschen und Pferden« in ihrem Aufsatz »Möglichkeiten und Grenzen speziesüberschreitender Emotionalität«, der 2013 in der Berliner Zeitschrift Tierstudien veröffentlicht wurde, die dem Thema »Tierliebe« gewidmet war. Der Dichter Gottfried Benn nannte das »Freizeitreiten« dagegen abfällig »Sodomiterei als Rasensport«. Das Sportpferdezuchtland Niedersachsen hat jüngst sogar »das Voltigieren zum Abiturfach« erklärt. Dabei handelt es sich um eine Turnübung mit und auf einem Pferd, das laut der Süddeutschen Zeitung die aus Niedersachsen stammende ehemalige Verteidigungsministerin von der Leyen empfohlen hatte, weil es den Mädchen ermögliche, »eine perfekte Kombination aus Akrobatik, Harmonie und Vertrauen« einzuüben, was ihr z. B. bei der späteren Karriere sehr geholfen habe.