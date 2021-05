Coach mich mal

imago images/TT Das Problem bist du: Der Systemfehler der sozialen Arbeit ist kein digitaler

Der Kinder- und Jugendhilfetag (18.–20.5.) findet in diesem Jahr nicht, wie geplant, in Essen, sondern im Internet statt. Die Motivation zur Teilnahme sinkt dadurch beträchtlich, weil sich Onlineformate nicht nur bei Kindern und Jugendlichen, sondern auch bei Pädagogen zu Tode gesiegt haben. Durch seine Unausweichlichkeit verschwindet die Attraktivität des Mediums. Der den Umständen geschuldete schlechte Zustand des Kongresses deckt sich mit dem Zustand seines Gegenstands.

Kontaktbeschränkungen machen wirksame Jugendarbeit in vielen Bereichen derzeit weitgehend unmöglich, doch muss sich die Jugendhilfe zur Zeit auch mit vielen hausgemachten Problemen herumschlagen. Sie kann nie vollständig im Sinne der Jugendlichen aktiv werden. Denn sie ist öffentlich finanziert und hat damit den Auftrag, Jugendliche in die Gesellschaft einzugliedern, sie also »funktional« zu machen. Dabei macht es aber einen großen Unterschied, welche Abteilung des Staates die konkrete sozialarbeiterische Aufgabe finanziert und deshalb auch kontrolliert. Wenn es die Jugendämter (nach Sozialgesetzbuch bzw. SGB 8 zur Kinder- und Jugendhilfe) sind, herrscht weniger Druck, pädagogische Arbeit betriebswirtschaftlich quantifizieren zu müssen, als wenn es beispielsweise über die Arbeitsverwaltungen geht. Im Bereich der Jugendberufshilfe ziehen die Arbeitsagentur und die Jobcenter (SGB 2 und 3) allerdings immer mehr Sozialarbeit an sich. Häufig bedeutet dies für pädagogische Maßnahmen, über den Leistungsbezug sanktionieren zu müssen: Wenn der Jugendliche sich nicht helfen lässt, wird ihm die Kohle gestrichen.

Zuletzt hat die Einführung des Paragraphen 16 h SGB 2 die Dominanz der Arbeitsverwaltung noch gestärkt. Danach können die Jobcenter eigenständig Angebote für schwer erreichbare Jugendliche anbieten, sie zu ihren »Kunden« machen. Zum Beurteilungskriterium der Jugendhilfe wird dann der Leistungsgedanke: Soziale Arbeit ist erfolgreich, wenn Jugendliche in einer arbeitsmarktpolitischen Maßnahme stecken. Wie die Jugendlichen darüber denken bzw. wie sie sich nach Maßgabe des SGB 8 »entwickeln«, ist damit zweitrangig. Viele dieser Maßnahmen werden dann von Sozialarbeitern durchgeführt – das Elend der Jugendlichen ist für sie arbeitsplatzsichernd. Sozialarbeiter leben von den strukturellen Benachteiligungen der Jugendlichen und suchen oft genug die Probleme in ihrer Klientel. Wer beispielsweise keinen Ausbildungsplatz bekommen hat, wird von Sozialarbeitern defizitorientiert betrachtet: Es wird gefragt, welche individuellen Fehler ihn arbeitslos machen, anstatt zu fragen, ob auf dem Markt der Ausbildungsplätze eigentlich alle Betriebe ausbildungsreif sind oder sogar, warum die Ausbildungsplatzvergabe eigentlich als freier Markt organisiert ist, auf dem ja zwangsläufig Bildungsverläufe zerstört werden. Die Grenze der Ausbildungsreife auf seiten der Jugendlichen wird genau da gezogen, wo die Wirtschaft keinen Bedarf an Auszubildenden mehr hat.

Um zu wissen, ob Probleme solch grundsätzlicher Art auf dem Jugendhilfetag zumindest am Rande erörtert werden, müsste man rund 270 digitale Fachvorträge anhören. Aber zumindest die Programmankündigungen bestehen oft aus erweiterten Werbeveranstaltungen sozialwirtschaftlicher Träger für ihre Projekte, darunter viele kirchliche (Caritas- Untergruppierungen aller Art, Diakonie etc.), aber auch so skurrile wie »Anthropoi – Bundesverband anthroposophisches Sozialwesen« oder ein Anbieter für Jugendcoaching. Der Begriff des ­Coachings, der schon seit einiger Zeit aus der Betriebswirtschaftslehre in die soziale Arbeit vordringt, verweist darauf, dass auch das Kapital vertreten ist, beispielsweise mit der übermächtigen Bertelsmann-Stiftung. Schließlich ist der Jugendhilfetag auch eine Messe, was nichts anderes bedeutet als Warenschau und Marketingveranstaltungen.

Wo Hilfsangebote als Waren verglichen werden, geht es zumindest mittelbar auch um ihren Preis. Ausschreibungen in der sozialen Arbeit gewinnt meist der billigste Anbieter, insbesondere im Bereich der arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen. Der Posten mit dem meisten Einsparpotential für die Träger sind die Personalkosten für Sozialarbeiter. So verwundert es nicht, dass bei vielen kleinen privaten Sozialunternehmen die Angestellten selbst ergänzende Bezieher von Sozialleistungen sind – zumindest wenn sie in Teilzeit oder auf Honorarbasis arbeiten. Und so sind Akteure in der Jugendhilfe oftmals genau wie ihre Klientel Verlierer der bestehenden Strukturen.