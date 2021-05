Zusammen, aber wie?

Die Japanerin Kazuyo ­Sejima wird 2021 die Preisjury bei der Architekturbiennale in Venedig leiten. Das gaben die Veranstalter am Freitag bekannt. Die Präsentation der 17. Internationalen Architekturbiennale unter dem Motto »How will we live together?« (Wie werden wir zusammenleben?) startet am 22. Mai für das Publikum. Zur Ausstellung, die bis zum 21. November läuft, soll trotz Coronabeschränkungen auch Publikum Zutritt haben. Die Architektin Sejima, geboren 1956, wurde 2010 mit dem renommierten Pritzker-Preis ausgezeichnet und war im selben Jahr selbst Kuratorin der Architekturbiennale. Die Fachjury, für die noch vier weitere Expertinnen und Experten ernannt wurden, vergibt unter anderem den Goldenen Löwen für den besten nationalen Beitrag und den Goldenen Löwen für den besten Teilnehmer der internationalen Schau. Diese Preisverleihung ist für den 30. August in Venedig geplant.(dpa/jW)