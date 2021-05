Getanzte Selbstironie

imago/teutopress Raimund Hoghe (1949–2021)

Er war alles andere als ein typischer Tänzer. Und doch hat er dem Tanz Impulse gegeben wie sonst niemand: Raimund Hoghe, 1949 als unehelicher Sohn einer Näherin in Wuppertal geboren, absolvierte einen beispiellosen Werdegang. Mit seiner Behinderung, einem buckligen Rücken, lernte er nicht nur zu leben, sondern vor allem, damit künstlerisch zu arbeiten. Selbstbewusst und keinesfalls naiv setzte er sich und andere in Szene. Dabei ging er konsequent den Weg von der Theorie zur Praxis – und erhielt letztes Jahr nach etlichen Auszeichnungen aus dem In- und Ausland auch den Deutschen Tanzpreis.

Als junger Journalist wurde Raimund Hoghe nach einem Bericht über die Tanztheaterikone Pina Bausch 1980 zu deren Dramaturg. Zehn Jahre lang beriet er die Inszenierende, erläuterte ihr Werk und schuf geistige Zusammenhänge. Dann machte er sich mit durchaus eigenwilligen Ideen selbständig, zunächst als Choreograph. Bücher und Filme entstanden. Zunehmend stellte er sich selbst auf die Bühne, mit Selbstironie, doch auf Augenhöhe mit ausgebildeten Tänzern. »Postcards from Vietnam« hieß seine letzte Produktion von 2019/20. Hoghe starb am 14. Mai nur wenige Tage nach seinem 72. Geburtstag in Düsseldorf.