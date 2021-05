Clodagh Kilcoyne/REUTERS Der neue DUP-Vorsitzende Edwin Poots am Freitag vor dem Parlamentsgebäude in Belfast

Am Ende war der Sieg äußerst knapp. Am Freitag gewann der ultrakonservative Edwin Poots die Wahl zum neuen Vorsitzenden der nordirischen Democratic Unionist Party (DUP) mit 19 zu 17 Delegiertenstimmen durchaus überraschend. Viele hatten zuvor seinen Mitbewerber Jeffrey Donaldson als Favoriten gesehen. Fortan steht mit Poots also ein evangelikaler Hardliner an der Spitze der probritischen, loyalistischen Rechtspartei.

In einem ersten Statement vor der Presse erklärte Poots nach der Wahl: »Mein Programm als Parteichef ist es, den Unionismus zu reformieren, zu inspirieren und neu zu beleben.« Die DUP setzt sich seit ihrer Gründung vor 50 Jahren vehement dafür ein, dass Nordirland ein fester Bestandteil des Vereinigten Königreichs bleibt. Im »Brexit«-Referendum hatte die Partei an der Seite von Nigel Farage für einen Austritt aus der Europäischen Union geworben.

Der 55jährige Poots kommt aus der Nähe von Lisburn, einem protestantischen und agrarisch geprägten Milieu, nur wenige Kilometer südlich von Belfast. Er ist streng religiös und negiert als bekennender Kreationist die Evolutionslehre. Auch in anderen Fragen ist der Landwirt erzkonservativ. So sorgte Poots beispielsweise im Jahr 2012 mit Aussagen für Schlagzeilen, wonach homosexuellen Männern verboten werden sollte, Blut zu spenden. Auch alle Personen, die Sex mit »Afrikanern« und Prostituierten hatten, sollten von der Blutspende ausgeschlossen werden, so der Politiker. Poots gilt zudem als offener Gegner der Gleichberechtigung von LGBTIQ-Personen. Im Jahr 2016 zeigte er deutlich, wie frauenfeindlich er eingestellt ist, als er die damals frisch ernannte Belfaster Regierungschefin, seine Parteikollegin Arlene Foster, »ermahnte«, ihr wichtigster Job sei ihre Rolle als Ehefrau, Mutter und Tochter.

Umso pikanter, dass Poots nun eben jene Foster im Amt des DUP-Vorsitzes beerbt – ein Vorgang, der durchaus als Palastrevolte beschrieben werden kann. Erst vor knapp drei Wochen hatten laut BBC insgesamt 26 Parlamentsabgeordnete der größten unionistischen Partei Nordirlands in einem Brief der bisherigen Vorsitzenden Foster das Vertrauen entzogen. In der Folge trat sie von ihrem Amt zurück und machte so den Weg für die Wahl eines neuen Parteichefs frei.

Aber es rumorte schon seit längerem in der DUP. Zum einen sorgte die gemeinsame Regierung mit der irisch-republikanischen Linkspartei Sinn Féin in der Partei für Unmut, was jedoch im Prinzip des »Power-Sharing« festgeschrieben ist. Schwerer wog für die DUP-Basis hingegen das sogenannte Nordirland-Protokoll, das im Rahmen der »Brexit«-Verhandlungen zwischen Großbritannien und der Europäischen Union ausgehandelt worden war. Die dort festgeschriebenen Regelungen sehen eine Zollgrenze in der Irischen See vor. Teile der DUP-Basis sehen das Protokoll daher als ersten Schritt einer Loslösung von London, wofür sie auch Foster verantwortlich machten, die während der Verhandlungen fest an der Seite des britischen Premiers Boris Johnson gestanden hatte. Während der vergangenen Wochen kam es wegen der Regelung zu teils gewalttätigen Protesten loyalistisch-unionistischer Kreise.

Hintergrund ist zudem die Angst wichtiger Teile der DUP, ihre Position als stärkste Kraft in Nordirland an die linksrepublikanische Sinn-Féin-Partei zu verlieren. Das könnte bereits im Juni des kommenden Jahres geschehen. Dann soll das Regionalparlament neu gewählt werden – ein entscheidender Test auch für den neuen Parteivorsitzenden Poots. Derweil hat die DUP entschieden, die Ämter des Parteivorsitzenden und des Regierungschefs getrennt zu besetzen. In der Konsequenz bedeutet das, dass Foster ihr Amt als Regierungschefin bis zur Wahl weiter ausüben wird.