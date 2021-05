Move-Bombardierung: Rücktritt von Beamtem

Philadelphia. Der Bürgermeister von Philadelphia, James Kenney, hat am Donnerstag bei einer Pressekonferenz den Rücktritt des leitenden Gesundheitsbeamten der US-Stadt angekündigt. Im Zusammenhang mit neuen Enthüllungen über den Missbrauch von Knochenfragmenten der elf Todesopfer, die bei einem Bombenabwurf der Polizei auf ein Gemeinschaftshaus der afroamerikanischen Organisation Move am 13. Mai 1985 ermordet worden waren, war der Beamte Thomas Farley in die Kritik geraten. Er hatte es zugelassen, dass Teile der Gebeine von zwei der fünf getöteten Move-Kinder ohne Wissen der Familien an Universitäten zu Forschungszwecken eingesetzt wurden.