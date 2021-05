Israelische Angriffe verurteilt

AdoraPress/M. Golejewski Tausende Teilnehmer demonstrierten am Sonnabend in Berlin-Neukölln

In mehreren Städten in Deutschland wurde am Wochenende gegen die Vertreibung der Palästinenser (»Nakba«) und die Bombardierung des Gazastreifens protestiert. Die größte Kundgebung fand mit mehreren tausend Teilnehmern in Berlin statt. In Frankfurt am Main gingen den Veranstaltern zufolge 2.500 Menschen auf die Straße. Auch in Hamburg, Hannover, Freiburg, Stuttgart und Köln gab es Protest gegen die Bombardierung palästinensischer Zivilisten.

In Berlin nahmen den Veranstaltern der Organisation »Palästina spricht« zufolge 15.000 Menschen an den Protesten teil. Lili Sommerfeld von der Initiative »Jüdische Stimme für einen gerechten Frieden im Nahen Osten« sprach zu den Teilnehmern: »Wir stehen hier zusammen, vereint im Widerstand gegen die Besatzung, die Apartheid und die andauernde Nakba.« Es sei schwer, in Deutschland gehört zu werden, wenn man sich für die Befreiung Palästinas einsetze. »So wie wir hier stehen und demonstrieren, werden unsere Brüder und Schwestern in Gaza ermordet. Hier und heute auf diesem Platz sind Menschen, deren Familienmitglieder in der vergangenen Woche getötet wurden.« Die deutsche Politik tue nichts, um der Gewalt ein Ende zu bereiten. »Wir wissen, dass sich die deutsche Regierung mit ihrer faktisch bedingungslosen militärischen und diplomatischen Unterstützung Israels an den Morden in Gaza mitschuldig macht«, so Sommerfeld.

In den vergangenen Tagen war es auf propalästinensischen Demonstrationen auch zu antijüdischen Übergriffen gekommen (siehe jW vom 14. Mai). In Bonn wurde etwa eine Synagoge mit Steinen beworfen. Die etablierten Parteien im Bundestag nutzten die Gunst der Stunde, um gegen Kritiker der israelischen Besatzungspolitik vorzugehen. Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) machte am Sonntag keinen Hehl aus seiner Interpretation der Staatsräson: Deutschland dürfe »kein Rückzugsraum für Terroristen« sein, sagte er Bild am Sonntag. Der innenpolitische Sprecher der Unionsfraktion, Mathias Middelberg brachte eine Verschärfung des Migrationsrechts ins Spiel. »Die antisemitischen Ausfälle vor allem arabischstämmiger Jugendlicher oder türkischstämmiger Rechtsextremisten bei den Demonstrationen müssen rechtlich geahndet werden«, sagte Middelberg der dpa. »Sie stellen aber auch tiefer gehende Fragen an unsere Zuwanderungs- und Integrationspolitik – jedenfalls, wenn wir das Bekenntnis zur Existenz Israels als Teil unserer Staatsräson ernst nehmen«, fügte er hinzu. Die Zuwanderung müsse »ein Maß behalten, das Integration noch ermöglicht«.

Rechtsanwältin Nadija Samour, Rechtsbeistand für die Demonstrierenden in Berlin, sagte am Sonntag gegenüber jW: »Das Vorgehen der Regierung erinnert stark an die rassistische Instrumentalisierung der Silvesternacht von Köln 2015. Damals wurde eine Debatte über vermeintlich sichere Herkunftsstaaten wie Marokko in Gang gesetzt.« Die Bundesregierung wolle politischen Profit aus dem Krieg in Gaza ziehen. »Das finde ich widerwärtig«, so Samour. Die Polizei sei in Berlin zum Teil ohne Grund und ohne Vorwarnung gegen Teilnehmer vorgegangen. Demonstranten seien auf dem Nachhauseweg attackiert worden. Das Vorgehen habe stark an die Polizeigewalt vom 1. Mai erinnert. »Es war eine Taktik der Stigmatisierung. Die Polizei wollte die Bilder erzeugen, die den Protest delegitimieren sollten«, sagte Samour. Die Einsatzkräfte hatten die Veranstaltung mit Verweis auf das Unterlaufen der Coronaschutzbestimmungen vorzeitig aufgelöst. Samour sah das Argument vorgeschoben: »Die Demonstranten nahmen die Coronaschutzbestimmungen ernst, trugen Masken und versuchten bestmöglich Abstand zu halten«, sagte sie. »Corona­leugner dürfen ohne Maske unbehelligt in Deutschland demonstrieren. Das ist Messen mit zweierlei Maß.«

Zu den Demonstrationen habe ein breites Bündnis aufgerufen, darunter zahlreiche antirassistische und internationalistische Initiativen. »In Berlin lebt die größte palästinensische Diaspora­gemeinde Europas. Es ist ein tolles Zeichen, dass sich die vielen Gruppen solidarisch zu einer großen Demonstration zusammengeschlossen haben, um ein Zeichen gegen die Bombardierung des Gazastreifens zu setzen«, fasste die Anwältin zusammen.