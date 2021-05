DKP: »Solidarität mit dem palästinensischen Volk«

imago images/ZUMA Wire Gaza liegt schon seit dem letzten Krieg in Trümmern ...

Unter der Überschrift »Solidarität mit dem palästinensischen Volk« versandte die Deutsche Kommunistische Partei (DKP) am Freitag eine Pressemitteilung zum Nahostkonflikt:

In den vergangenen Tagen gab es massive israelische Luftangriffe auf Palästina – politisch unterstützt von den USA, der EU und der Bundesregierung. Es gibt Hunderte Verletzte und zahlreiche Tote, vor allem Zivilisten, darunter auch Kinder. Die israelische Regierung hat die Ausweitung der Militärschläge angekündigt. Der deutsche Außenminister Heiko Maas (SPD) sieht die Verantwortung auf palästinensischer Seite. Tatsächlich jedoch hält Israel seit 1967 palästinensische Gebiete – Ostjerusalem, das Westjordanland und Gaza – völkerrechtswidrig besetzt. Seit Jahrzehnten werden dort Palästinenserinnen und Palästinenser vertrieben, ihre Häuser vom israelischen Militär zerstört, israelische Siedlungen eingerichtet. Es wird eine Politik der Apartheid betrieben. Die soziale Lage in den palästinensischen Autonomiegebieten ist katastrophal.

Der jetzigen Eskalation gingen erneut völkerrechtswidrige Pläne zur Vertreibung palästinensischer Familien aus ihren Häusern in Scheich Dscharrah in Ostjerusalem voraus sowie Angriffe rechter Israelis. Sie hatten unbehelligt von den israelischen Sicherheitskräften Gläubige in der Al-Aksa-Moschee in Jerusalem angegriffen, wobei es mehrere hundert Verletzte gab. Zudem sollte den Palästinensern, die in Ostjerusalem leben, seitens des israelischen Staates die Teilnahme an den palästinensischen Wahlen verweigert werden.

Der Raketenbeschuss aus Gaza war eine Reaktion auf diese massive Gewalt, die Verantwortung für die Toten auf beiden Seiten liegt bei der Regierung Netanjahu, die sich, wie ihre Vorgängerregierung, weigert, UN-Beschlüsse zu Palästina anzuerkennen und umzusetzen.

Die Solidarität der DKP gilt dem palästinensischen Volk, das einen Anspruch auf einen Staat im Rahmen der Grenzen von 1967 hat. Wir fordern ein Ende der israelischen Besatzung. Nur das kann ein erster Schritt zur Lösung des Konflikts sein. Unsere Solidarität gilt auch den Friedenskräften in Israel, insbesondere unseren Genossinnen und Genossen der KP Israels, die am 11. Mai trotz Polizeiübergriffen in mehreren Städten gegen die Kriegspolitik des israelischen Regierung protestierten.

Die Linkspartei in Kassel kritisiert die Blockadehaltung der Grünen im Zusammenhang mit der Offenlegung der NSU-Akten. In einer Pressemitteilung vom Freitag heißt es:

Kassel ist in mehrfacher Hinsicht ein Kristallisationspunkt im gesamten NSU-Komplex. Die Zusammenhänge wurden über Jahre hinweg durch die akribische Arbeit der hessischen Landtagsfraktion der Linken im damaligen NSU-Untersuchungsausschuss belegt. Trotzdem bleibt noch eine ganze Reihe von Fragen bis dato unbeantwortet.

Umso wichtiger ist es, die NSU-Akten zu veröffentlichen und damit den Opfern, ihren Familien und nicht zuletzt den 125.000 Menschen, die die NSU-Petition unterschrieben haben, Genüge zu tun. Doch bisher blockiert die Regierungsmehrheit im Landtag. Vor diesem Hintergrund kritisieren Kreisvorstand und Kasseler Stadtverordnetenfraktion der Linken das Verhalten der Grünen scharf: »Wenn am nächsten Mittwoch im Hessischen Landtag über die NSU-Petition final abgestimmt werden soll, müssen die Grünen endlich Farbe bekennen und sich insofern von ihrem Koalitionspartner in Wiesbaden politisch und moralisch deutlich abheben«, so der Kofraktionsvorsitzende, Lutz Getzschmann.

