Italien: Prozess gegen Salvini nicht eröffnet

Catania. Ein Gericht auf Sizilien hat die Eröffnung eines Prozesses gegen den früheren italienischen Innenminister Matteo Salvini wegen dessen Politik gegen Geflüchtete abgelehnt. Das teilte das Gericht am Freitag in Catania nach einer Voranhörung mit, wie die Nachrichtenagentur Adnkronos berichtete. In der Anhörung ging es um den zeitweisen Stopp eines Schiffes der Küstenwache, auf dem 131 Flüchtlinge Ende Juli 2019 ausharren mussten. Salvini war Freiheitsberaubung vorgeworfen worden. (dpa/jW)