Anständig und naiv

Bundesarchiv, Bild 183-1989-0913-045 / CC-BY-SA 3.0 Jegor Ligatschow zu Besuch in Eisenhüttenstadt, DDR (13.9.1989)

Der ehemalige sowjetische Politiker Jegor Ligatschow ist im Alter von 100 Jahren verstorben. Wie russische Medien unter Berufung auf seine Familie meldeten, erlag er am 7. Mai in einem Moskauer Krankenhaus einer Lungenentzündung. Beerdigt wurde er auf dem Prominentenfriedhof Trojekurowo, wo viele sowjetische Politiker und Militärs bestattet sind.

Ligatschow kam aus einer Bauernfamilie im westsibirischen Gebiet Tomsk und studierte von 1938 bis 1943 an der Moskauer Luftfahrthochschule. An der Front kämpfte er nicht, sondern arbeitete im Hinterland in einer Flugzeugfabrik. Über den Komsomol stieg er früh in die hauptamtliche Arbeit für die KPdSU ein und verbrachte den größten Teil seines Berufslebens – von 1965 bis 1983 – als Gebietssekretär seiner Heimatregion Tomsk. In seine Amtszeit fiel der Ausbau von Tomsk zum Standort von Chemie- und Atomkombinaten sowie zahlreichen Hochschulen. Mehrere Angebote, nach Moskau zu wechseln, schlug er in diesen Jahren aus. Erst als ihm Juri Andropow, der damalige Generalsekretär des Zentralkomitees (ZK) der KPdSU und Vorsitzender des Präsidiums des Obersten ­Sowjets, 1983 die Position des Leiters der Kaderabteilung im ZK antrug, stimmte er zu.

Für seinen Aufstieg qualifizierten ihn sicher die Entwicklungserfolge, die er aus Tomsk melden konnte, aber wohl auch persönliche Eigenschaften, die Andropow an jenen schätzte, die später die erste Generation der Perestroika-Politiker ausmachten. Der – keiner besonderen Sympathie für die Sowjetunion verdächtige – schwedisch-amerikanische Ökonom Anders Åslund beschrieb diese Kohorte so: »Zu einer Zeit des Zynismus, der Korruption und Passivität waren sie ernsthaft und ehrgeizig. Sie wollten ihr Land verbessern. Keiner hatte einen privilegierten Hintergrund vorzuweisen. Sie waren Selfmademen, die ihre Karrieren ihrer eigenen Intelligenz und harter Arbeit verdankten.«

Solche Intelligenz schützte Ligatschow jedoch nicht vor Personalentscheidungen, die er später zutiefst bedauerte: in erster Linie die Berufung des Swerdlowsker Gebietsparteichefs Boris Jelzin in die Führungsspitze. Ebenso versperrte ihm seine geradlinige Art die Einsicht, dass die Antialkoholkampagne der frühen Perestroika-Jahre zwar sicher gut gemeint war, aber auf wirtschaftlicher, finanzpolitischer und sozialer Ebene verhängnisvolle Folgen hatte. Denn sie nahm dem Staat erhebliche Steuereinnahmen – die Einkünfte aus der Wodkasteuer entsprachen den Ausgaben für den Militäretat ­–, sie war faktisch nicht durchsetzbar und verschaffte über die ungewollte Förderung der Schwarzbrennerei der Schattenwirtschaft eine gigantische Anschubfinanzierung. Etliche Autoren bringen Ligatschows Initiative für diese Kampagne damit in Verbindung, dass er aus einer Familie von Altgläubigen stammte, wo auf Alkohol aus religiösen Gründen verzichtet wurde.

Ligatschow teilte die Ziele der Perestroika, solange sie auf eine systemimmanente Modernisierung der sowjetischen Wirtschaft und Gesellschaft abzuzielen schienen. Als aber Michail Gorbatschow auf einen politischen Systemwechsel hinsteuerte, trennten sich ihre Wege. Ligatschow hat stets bestritten, hinter der Veröffentlichung des berühmten, Gorbatschows Kurs kritisierenden »Leserbriefs« von Nina Andrejewa in der Sowjetskaja Rossija vom 13. März 1988 gestanden zu haben. Aber einzuwenden hatte er gegen die Publikation auch nichts. Gorbatschow ließ ihn 1990 aus dem Politbüro abwählen, daraufhin brach Ligatschow auch die persönlichen Beziehungen zu ihm ab. Nach 1991 war er noch bis Mitte des vergangenen Jahrzehnts als Mitglied der KPdSU-Nachfolgepartei KPRF (Kommunistische Partei der Russischen Föderation) politisch aktiv. Als 2018 der Tomsker Flughafen nach ihm benannt werden sollte, schlug er dies aus. Das Ende der Sowjetunion erklärte er sich stets mit Verrat: Gorbatschow und seine Weggefährten hätten sich persönlich bereichern wollen.