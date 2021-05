Geheimdienstchef zieht Kandidatur zurück

Erfurt. Stephan Kramer, Präsident des thüringischen Landesamtes für Verfassungsschutz, wird seine Bundestagskandidatur für die SPD in Thüringen zurückziehen. Er habe sich angesichts der aktuellen »Gefahren« und der »Bedrohungslage« für die Aufgabe als Behördenleiter in Thüringen entschieden, teilte Kramer am Freitag mit. Die SPD hatte ihn für den Wahlkreis Gotha–Ilm-Kreis nominiert. (dpa/jW)