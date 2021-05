Rüstungslobbyist aus BRD in Griechenland festgenommen

Berlin. In Griechenland hat die Polizei offenbar einen flüchtigen Rüstungsmanager aus der Bundesrepublik festgenommen. Bereits am 16. April sei der 58jährige im westgriechischen Parga verhaftet worden, wie die Welt am Freitag unter Berufung auf Justizdokumente berichtete. Der Verhaftete war 2019 vom Oberlandesgericht Düsseldorf wegen des Offenbarens von Staatsgeheimnissen zu einer Haftstrafe von zweieinhalb Jahren ohne Bewährung verurteilt worden. Der Mann war bis Anfang 2018 für die Öffentlichkeitsarbeit eines Rüstungsunternehmens verantwortlich gewesen. (AFP/jW)