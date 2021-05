Slowakei verimpft ab Juni »Sputnik V«

Bratislava. Die Einwohner der Slowakei können sich ab Juni mit dem russischen Coronaimpfstoff »Sputnik V« impfen lassen. Noch in den nächsten Tagen werde er die Genehmigung für die Verwendung des Vakzins unterzeichnen, kündigte Gesundheitsminister Vladimir Lengvarsky am Mittwoch abend an. Der EU-Mitgliedstaat hatte am 1. März eine erste Lieferung von »Sputnik V« erhalten, bisher wurde aber noch keine einzige Dosis verimpft. (AFP/jW)