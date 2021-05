Madrid: Ermittlungen gegen Spaniens Exkönig

Madrid. Nach der Justiz hat nun auch der spanische Fiskus Ermittlungen gegen den früheren spanischen König Juan Carlos eingeleitet. Wie am Mittwoch aus Justizkreisen verlautete, geht es um im Februar beglichene Steuerschulden des Exmonarchen in Höhe von 4,4 Millionen Euro. Laut dem Internetportal El Confidencial, das zuerst über den Fall berichtet hatte, will die Steuerbehörde wissen, woher Juan Carlos das Geld für die Nachzahlung hat. Die Steuerbehörde wollte sich auf Anfrage von AFP nicht zu dem Fall äußern. (AFP/jW)