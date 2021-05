Zum Bürgerkrieg bereit

Yoan Valat/Pool via REUTERS Staatspräsident Macron schweigt bislang zu den Vorfällen (Paris, 11.11.2020)

Der politischen Führung Frankreichs entgleitet offenbar zunehmend die Kontrolle über das Militär. Zum zweiten Mal innerhalb eines Monats attackierten Soldaten Regierung und Parlament wegen ihrer »laxen« Haltung gegenüber einem angeblich gefährlich wachsenden »Islamismus« im eigenen Land, in nicht allzu ferner Zukunft drohe gar »ein Bürgerkrieg«. Nachdem sich Ende April bereits 20 Reservegenerale der Grande Armée im Wochenblatt Valeurs actuelles, der Hauspostille der faschistischen Rechten, namentlich über die »Feigheit« der politisch Verantwortlichen beschwert und quasi zum Putsch aufgerufen hatten, trat diesmal eine Gruppe aktiver Uniformierter auf den Plan. Im selben Journal ließen sie zu Wochenbeginn wissen, dass sie »das Überleben unseres Landes« sichern und im Fall einer innergesellschaftlichen Auseinandersetzung »die Ordnung aufrechterhalten« wollten. Die Unterzeichner des zweiten Appells zogen es vor, anonym zu bleiben. Ihre Zahl und die Dienstgrade sind bis dato nicht bekannt.

Die Regierung von Staatschef Emmanuel Macron und Premierminister Jean Castex blieb angesichts der beiden Texten immanenten unverhohlenen Drohung bemerkenswert gelassen. Der Präsident meldete sich bisher überhaupt nicht zu Wort; seine Minister versuchten vor allem das Feuer auszutreten, das die Generale und ihr Fußvolk entfacht und das Marine Le Pen, die Führerin der faschistischen Rechten, in den vergangenen Tagen weiter geschürt hatte. So traf die direkte Kritik der Verteidigungsministerin Florence Parly zunächst nicht die Autoren des Aufrufs selbst, sondern Le Pen, die in den beiden Texten nicht weniger als die »volle Bestätigung« ihrer eigenen innenpolitischen Ziele sah. Wirtschaftsminister Bruno Le Maire ergänzte am Montag lahm: »All das entspricht nicht der Vorstellung, die ich von der französischen Armee habe.«

Beide Texte wüten in einer Sprache, die selbst in Le Pens Formation Rassemblement National (RN) nicht mehr öffentlich verwendet wird. Zur Diskussion über die Rolle des Islam in der französischen Gesellschaft fiel den pensionierten Generalen ein: »Am Ende wird sie eine Explosion und das Eingreifen unserer aktiven Kameraden provozieren«, die – um das Land zu retten – sowohl »gegen den Islamismus« und die »Horden aus den Banlieues« zu kämpfen hätten als auch gegen einen »gewissen Antirassismus« sowie gegen »hasserfüllte und fanatische Partisanen«, die den »rassischen Krieg« wollten.

Oppositionsführer wie der Chef der linken Bewegung La France Insou­mise (LFI), Jean-Luc Mélenchon, verlangten bisher vergeblich eine durchaus mögliche »Bestrafung« der alten Kader, deren unverblümt faschistische Sprache an die Generale der Organisation de l’armée secrète (OAS) und deren versuchten Staatsstreich vor fast genau 60 Jahren – im April 1961 – erinnere.

Mit Interesse nahmen Pariser Tageszeitungen wie Le Monde, Libération und L’Humanité in den vergangenen Tagen zur Kenntnis, dass sowohl die aufrührerischen Generale wie auch die noch aktiven anonymen Kameraden das am äußersten rechten politischen Rand angesiedelte Wochenblatt Valeurs actuelles als Tribüne ausgewählt hatten. Die 1966, nur fünf Jahre nach dem Putschversuch, von dem späteren Senator Raymond Bourgine gegründete Wochenzeitung – angebliche Auflage 95.000, Wahlspruch: »Intelligent und kapitalistisch« – lässt sich gerne als Stimme der »extremen Rechten« loben. Sie gehört seit 1990 zur Verlagsgruppe Valmonde – einer hundertprozentigen Tochter der Dassault Holding, die zur Firmengruppe der Waffenschmiede Dassault Systèmes gehört.

Am vergangenen Mittwoch ließ Macron seinen früheren Generalstabschef Didier Castres antreten, der sich mit einer flach gehaltenen Kritik an den Aufrührern zu Wort meldete. In Libération erinnerte er an das soldatische »Gelöbnis der (politischen) Keuschheit«, dem sich nicht nur die aktive Truppe, sondern auch die alten Kameraden zu beugen hätten. Ein Witz, fand die Satirezeitung Le Canard enchainé. Im Oktober 2019 hatte der Präsident selbst die Faschisten der Valeurs actuelles gebeten, ihn zu interviewen.