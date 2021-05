Blutige Konfrontation

imago images/ZUMA Wire Unter Beschuss: Im Gazastreifen sind seit Montag mehr als 80 Menschen getötet worden

Der mit sehr ungleichen Mitteln geführte und von Tel Aviv maßlos eskalierte Schlagabtausch zwischen Israel und Hamas vergiftet zunehmend das Zusammenleben von jüdischen und arabischen Israelis. Nach blutigen Luftangriffen des israelischen Militärs auf den Gazastreifen kam es in der Nacht zum Donnerstag in mehreren israelischen Städten zu dramatischen Ausschreitungen.

In Bat Yam, einem Vorort von Tel Aviv, marschierten mehrere Dutzend junge, ultrarechte jüdische Nationalisten durch die Straßen. Sie warfen Fensterscheiben arabischer Geschäfte ein und riefen rassistische Parolen. Im staatlichen Sender Kan 11 konnten die Fernsehzuschauer live mitverfolgen, wie ein wildgewordener Mob einen Palästinenser aus seinem Auto zerrte und ihn fast zu Tode prügelte. »Wir sehen in Echtzeit einen Lynchversuch, und es ist keine Polizei hier«, kommentierte der entsetzte Reporter die Szene. Der Mann befand sich bei jW-Redaktionsschluss in einem kritischen Zustand.

In Jaffa verwüsteten ultrarechte Juden arabische Geschäfte und konnten von Anwohnern nur mit Mühe daran gehindert werden, eine Moschee anzuzünden, wie die palästinensische Nachrichtenagentur WAFA am Donnerstag meldete. Aber auch Juden waren nicht sicher: In Akkon schlugen der Tageszeitung Haaretz zufolge eine Handvoll arabischer Israelis einen jüdischen Bürger krankenhausreif.

In der Nacht auf Mittwoch hatten arabische Jugendliche in Lod eine Spur der Verwüstung hinterlassen. Randalierend zogen sie durch jüdische Viertel, warfen Fensterscheiben ein, steckten Autos in Brand und legten Feuer in mindestens einer Synagoge. »Das ist die ›Kristallnacht‹ von Lod«, sagte Bürgermeister Yair Revivo, wie Times of Israel berichtete. In seiner Stadt, in der Juden und Araber bislang friedlich zusammengelebt hätten, herrsche nun Bürgerkrieg. Bereits in der Nacht zu Dienstag wurden in Lod Häuser und Geschäfte von Juden angegriffen. Ein 33 Jahre alter Palästinenser wurde dabei von einem jüdischen Anwohner erschossen. Im Anschluss daran verhängten die Behörden den Ausnahmezustand über die Stadt.

Staatspräsident Reuven Rivlin verurteilte die Gewalt am Mittwoch als »brutalen Angriff auf die Koexistenz im Staat Israel« und sprach laut Israelnetz von einem »aufgehetzten und blutrünstigen arabischen Mob« – Worte, die kaum zur Deeskalation beitragen dürften. Auch Premierminister Benjamin Netanjahu gab Mittwoch nacht vor allem den arabischen Israelis die Schuld: »Was in den letzten Tagen in israelischen Städten passiert, ist unerträglich. Wir sehen, wie arabische Randalierer Synagogen und Autos in Brand setzen, mit Polizisten zusammenstoßen und unschuldige Zivilisten verletzen«, zitierte ihn Times of Israel. Es gebe keine »Rechtfertigung für Araber, die Juden lynchen wollen, oder Juden, die Araber zu lynchen versuchen«.

Es brodelt schon lange in Israel, nicht erst seit die Hamas ihr Raketenarsenal abfeuert oder die israelische Polizei brutal gegen Muslime an der Al-Aksa-Moschee vorgeht. Das sind nur die Funken, die das Pulverfass zum Explodieren gebracht haben. Die palästinensischen Jugendlichen begehren auf, weil ihre soziale Lage prekär ist. In den allermeisten Städten mit einem großen arabischen Einwohneranteil ist die Erwerbslosigkeit höher als im Rest des Landes, besonders bei den jungen Erwachsenen. Die Hälfte der palästinensischen Familien in Israel lebt unter der Armutsgrenze. Besserung ist nicht in Sicht.