Kurdischer Aktivist in Heilbronn festgenommen

Karlsruhe. Die Bundesanwaltschaft hat am Dienstag in Heilbronn einen kurdischen Aktivisten wegen mutmaßlicher PKK-Mitgliedschaft festnehmen lassen. Der türkische Staatsangehörige Abdullah Ö. soll seit August 2019 hauptamtlicher Kader der in der Bundesrepublik verbotenen Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) gewesen sein und »Führungsaufgaben« im Südwesten der BRD übernommen haben. Er habe unter anderem Veranstaltungen und Versammlungen mitorganisiert sowie das Sammeln von Spenden koordiniert. Der Mann sollte einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden. Dieser entscheidet, ob Ö. in Untersuchungshaft kommt. (dpa/AFP/jW)