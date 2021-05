Gewerbe: Zahl der Minijobber auf Tiefstand

Bochum. Die Coronapandemie hat die Zahl der Minijobber im gewerblichen Bereich auf den niedrigsten Stand seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 2004 sinken lassen. Ende März waren knapp 5,6 Millionen geringfügig Beschäftigte in gewerblichen Berufen gemeldet, wie die Minijob-Zentrale in Bochum am Dienstag mitteilte. Das waren rund 254.000 weniger als Ende Dezember und fast 811.000 weniger als vor einem Jahr zu Beginn der Pandemie. Mit der Reduzierung von Minijobs konnten Unternehmen »schnell und flexibel auf das fehlende Arbeitsaufkommen reagieren – insbesondere in den von der Coronapandemie besonders betroffenen Bereichen der Gastronomie und des Einzelhandels«, sagte die Leiterin der Minijob-Zentrale, Peggy Horn. Die Minijob-Zentrale ist die zentrale Einzugs- und Meldestelle für alle geringfügigen Beschäftigungen in Deutschland. (dpa/jW)