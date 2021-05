»Jena war ’ne Nummer«

imago sportfotodienst »Ich bin an der richtigen Stelle angekommen« – Heiko Weber

Am 25. Mai 1991 wurde zum letzten Mal in der früheren DDR-Oberliga gekickt. Da war man schon Teil der BRD. Wir erinnern an den letzten Spieltag der Saison 1990/1991 mit drei Interviews. Heute: Der Spieler. (jW)

Wo standen Sie am 25. Mai 1991 um 16.44 Uhr?

Ich stand bei mäßigem Wetter an der Mittellinie im Stadion der Freundschaft zu Cottbus.

Und was passierte dann?

Ich wurde von Stefan Meixner angespielt und nahm den Ball im Lauf mit, weil ich instinktiv entschied, ins Dribbling zu gehen. Irgendwann hatte ich den Sechzehner erreicht und überlegte, wie weiter? Warum nicht aufs Tor schießen? Ich traf den Ball mit enormer Wucht. Er ging durch die Beine des Cottbusser Torwarts und landete im Netz.

Was waren Sie für ein Typ Spieler?

Ein mannschaftsdienlicher Konterstürmer. Ich brauchte immer etwas Raum, wenn ich den hatte, ging’s einigermaßen. Eine Wühlmaus. Relativ schnell, technisch weniger stark. Ich war viel auf den Flügeln unterwegs und hab’ eine Menge Freistöße rausgeholt. Hinten ausgeholfen habe ich eher selten.

Welches war Ihr schönstes Tor für den FCC, das historisch letzte der DDR-Oberliga?

Das 1:0 gegen Sampdoria Genua am 26.10.1988 in Jena, Volleyschuss in den Dreiangel. Europapokal … In Jena 1:1 gespielt, in Genua 1:3 verloren und ausgeschieden.

Jena qualifizierte sich mit viel Glück für die 2. Bundesliga, was ging nach dem Spiel ab?

Eine wahnsinnige Erleichterung, wir konnten es alle gar nicht richtig fassen. Wir sind schnell in den Bus gekrabbelt, in Jena gab’s einen Riesenempfang, danach sind wir in die Disco gefahren, ins Le Baron nach Apolda. Party bis 5 Uhr früh.

Waren Jena-Fans im Cottbusser Stadion?

Ich glaub’, es waren 3.000 Jena-Fans mitgefahren, wir haben am Zaun mit ihnen gefeiert.

Es gab in der Saison viel Gewalt in und um die Stadien …

Ein paar Spiele waren kribbelig, bei Chemie und beim BFC ging es hoch her. In Jena gab es aber keine Ausschreitungen.

Wie lief die Vorbereitung?

Top, wir holten uns die Körner in Österreich und glaubten vom ersten Tag an die Quali zur 2. Bundesliga. Es wurde eine knappe Sache, die erst am letzten Spieltag eingetütet wurde.

Was hat man damals verdient?

Genug. Eine sehr gute Siegprämie erzeugte bei uns Spielern eine sehr hohe Motivation.

Wieso gingen Sie nie in den Westen, es gab doch bestimmt Angebote?

Warum sollte ich in den Westen? Mir gefiel die kleine süße Stadt Jena, hier lebte meine Tochter, ich wollte nicht für unwesentlich mehr Geld in Unterhaching spielen. Ich war ein sehr guter Zweitligaspieler und hatte eine schöne Zeit in Jena.

Welche drei Dinge fallen Ihnen ein, wenn Sie an die letzte DDR-Oberligasaison denken?

Es war eine sehr spannende Serie. Kampf bis zum Schluss. Jedes Spiel ein Endspiel. Vorm letzten Spieltag wurde Bernd Stange beurlaubt, und Konrad Weise übernahm. In der Halbzeitpause standen wir abgeschlagen auf Platz 9. Alle Ergebnisse gegen uns. Die schönste Erinnerung sind unsere letzten Minuten in Cottbus. 83. Minute Peschke 1:0, 89. Minute ich zum 2:0.

Abenteuer 2. Liga, wie haben Sie es in Erinnerung?

Klaus Schlappner kam im August und ließ anders trainieren. Endlich weg von den DDR-Trainingsmethoden, die so sehr auf Athletik und Fitness setzten. Nun trainierten wir immer mit dem Ball, sehr abwechslungsreich, ein guter Coach, ein schönes Fußballjahr. Wir spielten in Freiburg, bei 1860, in Saarbrücken. Die Wessis haben uns FCC-Spieler positiv aufgenommen, auch weil viele von den internationalen Erfolgen Jenas wussten. Jena war ’ne Nummer.

Warum spielen die Ostklubs in den höchsten deutschen Ligen nur eine bescheidene Rolle?

Es wurde viel falsch gemacht. Eitelkeiten, Inkompetenz, Ausverkauf der besten Kicker in den Westen, man vertraute zu vielen windigen Gesellen aus der BRD. Außerdem haben sich die Leute mitunter schlechter gemacht, als sie waren, mangelndes Selbstbewusstsein. Und Geld für den Fußball war in den 90ern im Osten nicht vorhanden.

Sie waren zweimal Cheftrainer des FCC, 2004 bis 2007 und ein halbes Jahr 2011. Würden Sie heute auch noch Trainer werden, wenn Sie das Rad zurückdrehen könnten?

Meine zweite Rückkehr war ein Fehler. Wie schnell es wieder abwärts gehen konnte. Es hat viel Kraft gekostet, ich musste immer gute Laune haben und motivieren, das zehrt. Trotzdem war es insgesamt eine phantastische Zeit.

Sie sind im besten Traineralter, was geht?

Ich bringe gern junge Leute nach oben, die etwas werden wollen. Ich bin an der richtigen Stelle angekommen.

Wie schätzen Sie den heutigen FCC ein, und was trauen Sie dem Klub zu?

Wir bauen ein traumhaftes Stadion, damit gehören wir in die 3. Liga, dafür werden wir im Verein alles geben.