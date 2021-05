Vereint gegen China

Mohammad Ponir Hossain/REUTERS Fast fertig dank chinesischer Hilfen: Padma-Brücke im bangladeschischen Munsiganj (10.12.2020)

Die EU und Indien wollen im Machtkampf gegen China auch wirtschaftlich enger kooperieren und haben dazu auf ihrem Gipfeltreffen am Sonnabend neben der Wiederaufnahme von Gesprächen über ein Freihandelsabkommen auch eine neue »Konnektivitätspartnerschaft« beschlossen. Ziel ist es, Handel und Investitionen zwischen beiden Seiten zu stärken, um Alternativen zum China-Geschäft zu entwickeln, und chinesische Einflussgewinne im Rahmen der Belt-and-Road-Initiative (»Neue Seidenstraße«) einzudämmen. »Zwischen der EU und Indien gibt es enge Beziehungen, aber auch viel unausgeschöpftes Potential«, lobte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen zum Ende des Gipfels, der wegen der dramatischen Eskalation der Pandemie in Indien lediglich online abgehalten werden konnte.

Während die Wiederaufnahme der Freihandelsgespräche, die erstmals 2007 gestartet, 2013 aber ergebnislos abgebrochen worden waren, in der Außendarstellung als großer Erfolg gepriesen wird, herrscht in Wirtschaftskreisen Skepsis. Der Warenhandel der EU mit Indien erreichte 2020 ein Volumen von rund 65 Milliarden Euro – ein Neuntel des Handels mit China (586 Milliarden Euro). Auch die Direktinvestitionen lagen mit einem Volumen von 75,8 Milliarden Euro (2019) erheblich unter denjenigen in China (198,7 Milliarden Euro). Dafür gibt es Gründe: Deutsche Unternehmer klagen seit je über die Rahmenbedingungen in Indien, die nicht wirklich geschäftsförderlich sind – von maroder Infrastruktur über die schlecht funktionierende Bürokratie bis hin zu plötzlichen politischen Kurswechseln, Zollerhöhungen und ähnlichem.

Zwar könnte ein Freihandelsabkommen laut EU-Prognosen alleine der Bundesrepublik ein Wirtschaftswachstum von bis zu 2,2 Milliarden Euro pro Jahr einbringen. Doch dafür muss es erst einmal zustande kommen. Die Vorläufergespräche scheiterten 2013 unter anderem daran, dass Neu-Delhi seinen Agrarsektor nicht umfassend öffnen wollte, während Brüssel bei der Öffnung des EU-Arbeitsmarkts und in der Pharmabranche mauerte: Indien ist insbesondere in der Herstellung von Generika stark, was Konflikte mit europäischen Pharmariesen vorprogrammiert. Dass Berlin schon am Tag der Einigung auf neue Freihandelsgespräche mit einer klaren Absage an eine Aussetzung von Covid-19-Impfstoffpatenten vorpreschte, wie Neu-Delhi sie fordert, macht die Verhandlungen nicht einfacher, die ohnehin dadurch überschattet werden, dass Indien auch unter der Regierung des Hindu-Nationalisten Narendra Modi tendentiell protektionistischen Konzepten zuneigt.

Entsprechend zurückhaltende Reaktionen gab es am Wochenende aus der Wirtschaft: »Indien statt China? Ein schwieriger Hoffnungsträger!« warnte am Samstag etwa die Wirtschaftswoche. Politiker und Bürokraten in Brüssel setzen darauf, dass Modi wegen der erneuten Eskalation der Pandemie gewaltig unter Druck steht und sich den Wünschen ausländischer Investoren womöglich nicht mehr verweigern kann. Allerdings steigt der Druck auch innerhalb Indiens: Die bereits seit Monaten anhaltenden Bauernproteste lassen nicht vermuten, dass die indischen Landwirte sich den Forderungen der EU umstandslos beugen wollen.

Auch die »Konnektivitätsinitiative« besteht zunächst vor allem aus hehren Ankündigungen. Die EU und Indien wollen die Verkehrs-, Energie- und Dateninfrastruktur gemeinsam ausbauen, dies weniger in Indien selbst als vielmehr in dessen südasiatischen Nachbarstaaten, nach Möglichkeit auch in einigen Ländern Afrikas – um China auszubooten. Beispiel Bangladesch: Dort wird zur Zeit eine mehr als sechs Kilometer lange Brücke über den Padma gebaut, einen riesigen Mündungsarm des Ganges. Pläne für das Bauwerk, das langsame Fähren ersetzen und die Entwicklung des Landes fördern soll, reichen bis in die Zeit der Staatsgründung 1971 zurück. Als sich der Westen aus der Finanzierung des Projekts zurückzog und Dhaka damit fallenließ, stieg China ein; kommendes Jahr soll die Padma Bridge eingeweiht werden. Um Beijings Einflussgewinn wettzumachen, der mit der Hilfe beim Bau der Brücke verbunden ist, will Neu-Delhi jetzt Eisenbahnvorhaben fördern. Das wären womöglich Gelegenheiten für die neue Kooperation zwischen Indien und der EU.