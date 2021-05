Überlastung des Gesundheitssystems abwenden!

Christoph Schmidt/dpa Von Politik und Gesellschaft verlassen: Die Missstände in der Pflege sind seit langem bekannt und werden bewusst hingenommen (Stuttgart, 11.5.2020)

Das Bündnis »Walk of Care« teilte am Montag zum »Tag der Pflege« mit:

Am 12.5. ist der Internationale Tag der Pflegenden. Seit Jahrzehnten spitzt sich die prekäre Situation der Pflege immer weiter zu. Um endlich die Politik zum Handeln zu bewegen, finden in ganz Deutschland anlässlich des Tages Demonstrationen statt. Um das Gesundheitssystem nicht noch mehr zu belasten, wird es allerdings keine große zentrale Veranstaltung geben. In Berlin finden viele dezentrale, bunte und kreative Aktionen von verschiedenen Pflegebündnissen statt, die gemeinsam für die Pflege aufstehen. Verbunden und zusammengeführt werden diese durch einen »Walk of Care«.

Seit fünf Jahren findet am 12.5. eine große Pflegedemonstration in Berlin statt, der »Walk of Care«. Doch unsere Stimmen wurden bisher nicht gehört, und die Politik hat nicht gehandelt. Im Jahr 2021 steht die Pflege so prekär da wie noch nie. Gerade jetzt wäre politisches Handeln gefragt, um die nächste Krise im Gesundheitswesen abzuwenden: Uns droht auch nach Corona eine völlige Überlastung des Gesundheitssystems aufgrund von Personalmangel in der Pflege.

»Seit Jahrzehnten spitzt sich der Personalmangel in der Pflege immer weiter zu. Seit Jahrzehnten hält die Politik an einem gesundheitspolitischen Kurs fest, der die prekäre Situation in der Pflege nicht bessert, sondern immer weiter verschlimmert hat«, sagt Lydia Große, Auszubildende der Gesundheits- und Kinderkrankenpflege und Mitglied beim Walk of Care. »Wir sind sehenden Auges auf den Pflegenotstand in Deutschland zugesteuert und haben die Warnungen der Pflegenden ignoriert. Doch die Politik darf nicht länger wegschauen. Im Superwahljahr können wir nicht schweigen. Wir Pflegenden müssen unsere Stimme gemeinsam erheben«, so Große.

Obwohl ein großer Protest mit vielen Menschen angebracht wäre, ist eine große gemeinsame Aktion aufgrund der Pandemie nicht vertretbar. Deshalb wird es verschiedene Aktionen von vielen gesundheitspolitischen Gruppen, Bündnissen, Verbänden und Gewerkschaften geben. Ein Demonstrationszug, der auf 75 Personen begrenzt ist, wird mit fünf Krankenhausbetten durch Berlin ziehen und die verschiedenen dezentralen Aktionen besuchen und so miteinander verbinden. Zumindest symbolisch zusammenstehen ist gerade in diesem Jahr besonders wichtig. Wir starten um 10 Uhr vor dem Reichstagsgebäude und ziehen dann zu verschiedenen Stationen durch die Stadt.

Zwei bayerische Polizisten stehen im Verdacht, für einen ins rechtsterroristische Netzwerk »Nordkreuz« verstrickten Schießplatzbetreiber in Mecklenburg-Vorpommern Munition unterschlagen zu haben. Dazu erklärte Klaus Ernst, Linke-Bundestagsabgeordneter aus Bayern:

Schon früher wurde bekannt, dass Munition aus bayerischen Polizeibeständen auf dem Schießplatz in Güstrow gelandet ist. Das bayerische Innenministerium teilte damals reflexhaft mit, es gäbe keinen unmittelbaren Bezug zur bayerischen Polizei. Nun muss es einräumen, dass die Verwaltung der Munitionskontingente vor Ort nicht einmal ordentlich dokumentiert wird. Das Innenministerium sollte zur Kenntnis nehmen: Munitionsbestände sind anders zu behandeln als Leberkäsesemmeln. Darüber hinaus erweist die Regierung mit ihrer Ignoranz gegenüber offensichtlichen strukturellen Problemen gerade den rechtschaffenen Beamtinnen und Beamten einen Bärendienst und provoziert in der Bevölkerung Misstrauen gegenüber der Polizei.