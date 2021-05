Teheran: Gespräche mit Riad bestätigt

Teheran. Der Iran hat Berichte über direkte Gespräche mit Saudi-Arabien bestätigt. »Es hat Gespräche gegeben, und es ging dabei sowohl um bilaterale als auch regionale Themen«, sagte Außenamtssprecher Said Chatibsadeh am Montag. Es sei jedoch noch zu früh, über Ergebnisse zu sprechen. »Es ist bekannt, dass wir Gespräche mit den Saudis in jeder Form und auf jeder Ebene stets begrüßt haben«, so der Sprecher auf einer Pressekonferenz in Teheran. Medienberichten zufolge haben sich Vertreter beider Länder in den vergangenen Wochen mindestens zweimal im Irak getroffen. (dpa/jW)