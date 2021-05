Sizilien: »Sea-Watch 4« weiter festgesetzt

Trapani. Die Besatzung des Seenotrettungsschiffs »Sea-Watch 4« befürchtet, noch länger im Hafen der sizilianischen Stadt Trapani festgesetzt zu werden. In der vergangenen Woche kamen die Seenotretter dort mit mehr als 450 Bootsflüchtlingen an. Aktuell befinde sich die Crew noch in einer 14tägigen Quarantäne, erklärte eine Sprecherin von der Organisation Sea-Watch am Montag. Danach sei jedoch unklar, ob das Schiff wieder auslaufen dürfe. Nach Angaben der Organisation wurde die »Sea-Watch 4« auf Grundlage einer Anordnung aus dem September 2020 wieder festgesetzt, wegen der sie schon einmal im Hafen gehalten wurde. Diese sei zwischenzeitlich aufgehoben worden, bis die italienische Küstenwache zuletzt dagegen Einspruch eingelegt habe. (dpa/jW)