Johnsons Problembären

Julien Marsault/imago images Aktion von Unabhängigkeitsbefürwortern am 17. September 2020 in Glasgow

Die neue schottische Regierungschefin ist auch die alte. Die Vorsitzende der Schottischen Nationalpartei (SNP), Nicola Sturgeon, kann ihre vierte Amtszeit antreten. Nach Auszählung aller Stimmen der am vergangenen Donnerstag abgehaltenen Wahlen zum schottischen Regionalparlament erhält die SNP 64 Sitze. Für die absolute Mehrheit wäre ein weiterer nötig gewesen. Das Lager der Befürworter einer Unabhängigkeit Schottlands gewann dennoch eine stabile Mehrheit im Parlament, dafür garantieren die acht Mandate der Grünen.

Sowohl SNP als auch Grüne waren mit der Forderung nach baldiger Abhaltung eines erneuten Unabhängigkeitsreferendums in den Wahlkampf gegangen. Nun müssen sie liefern. Am Wochenende erklärte Sturgeon über die britischen Medien, es sei nicht die Frage, ob ein Referendum stattfinde, sondern wann dies geschehe – wobei natürlich die Pandemiesituation berücksichtigt werden müsse. Allerdings plant ihre Partei bereits, einen Gesetzesvorschlag einzubringen, der ein Referendum bis spätestens 2023 ermöglichen soll.

Diese Absicht wird aus dem Londoner Büro von Premier Boris Johnson argwöhnisch beobachtet. In einem am Sonntag ausgestrahlten BBC-Interview mit Kabinettsminister Michael Gove stellte dieser klar, dass die »exklusive Aufmerksamkeit« der britischen Regierung auf der Pandemiebekämpfung liege und man ein schottisches Unabhängigkeitsreferendum daher ablehne. Gleichzeitig betonte Gove, dass die Londoner Regierung nicht an eine juristische Bekämpfung eines derartigen Referendums durch das Höchste Gericht, den Supreme Court, denke. Die britische Regierung laviert also. Die Auffassung, dass es nicht im Ermessen des schottischen Regionalparlaments liege, eigenmächtig ein Unabhängigkeitsreferendum auszurufen, bleibt aufrecht. Gleichzeitig scheint man zumindest derzeit von Rechtsmitteln absehen zu wollen – was sich bei einer Konkretisierung des Vorhabens ändern könnte.

Die Zentralregierung hält am Mythos eines »Konsenses« fest, auf den sich das Vereinigte Königreich angeblich gründet. Dieses hat keine schriftlich ausgearbeitete Verfassung, sondern beruft sich in wesentlichen Fragen auf mehr oder weniger konkret ausgearbeitete »Absprachen«. In Wirklichkeit könnte sich London auf den »Scotland Act« von 1998 berufen, ein Gesetz, welches die Devolution hoheitlicher Aufgaben an Schottland regelt und auf dessen Grundlage Regionalparlament und Regionalregierung eingerichtet worden sind. Sollte jedoch die britische Regierung dieses Gesetz juristisch und somit mit polizeilichen Zwangsmitteln durchsetzen, würde die Illusion des angeblichen Konsenses in sich zusammenbrechen.

Einem ähnlichen Problem steht die Johnson-Regierung auch in Wales gegenüber. Dort wird die Unabhängigkeitsposition bislang zwar nur von einer Minderheit vertreten, gewinnt allerdings stetig mehr Anhänger. Mittlerweile befürworten 18 Prozent der Waliser eine Loslösung vom Vereinigten Königreich. Bei der Regionalwahl zum Parlament am Donnerstag konnte die Labour-Partei – anders als in großen Teilen Englands – punkten. Fortan fehlt dem sozialdemokratischen Regierungschef Mark Drakeford genau eine Stimme zur absoluten Mehrheit. Zwar ist Drakeford im Gegensatz zu seiner schottischen Amtskollegin Sturgeon ein bekennender Unionist. Dennoch spielte er über das Wochenende auf der regionalistischen Klaviatur und warnte Premier Johnson davor, politische Rechte, die vor dem EU-Austritt Großbritanniens in den Händen der Regionalregierungen gelegen hatten, nun in London zu zentralisieren.

Genau dies plant Johnson jedoch, um die Unabhängigkeitsbefürworter auszuschalten. Teil einer am vergangenen Dienstag von der britischen Königin verlesenen Regierungserklärung wird ein neues Wirtschaftsförderungsgesetz sein, welches der Zentralregierung neue Befugnisse zur Verteilung von Investitionen in den Regionen geben soll. Wenn die Hände Londons die Regionen füttern, so Johnsons Hoffnung, werden die dortigen Menschen die Zentralregierung nicht beißen.