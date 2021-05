Afghanistan: Taliban kündigen Waffenruhe an

Kabul. Bei Anschlägen in mehreren Provinzen Afghanistans sind mindestens 15 Menschen ums Leben gekommen, der Großteil von ihnen Zivilisten. Das teilten lokale Behörden am Montag mit. Die islamistischen Taliban kündigten unterdessen eine dreitägige Waffenruhe für die Feiertage zum Ende des Fastenmonats Ramadan an. Alle Kämpfer der Taliban seien angewiesen, landesweit vom ersten bis zum dritten Tag des traditionellen Zuckerfestes offensive Operationen einzustellen, heißt es in einer Erklärung der Taliban, die in der Nacht zu Montag veröffentlicht wurde. (dpa/jW)