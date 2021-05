»Nord Stream 2«: Keine Annäherung zwischen USA und BRD

dpa / Stefan Rousseau Keinen Schritt näher: Die G-7-Außenminister in London, Blinken (vorne rechts) und Maas (zweite Reihe links)

London. Im Streit zwischen den USA und der BRD über die Gaspipeline »Nord Stream 2« ist weiter keine Lösung Sicht. Bei einem Treffen zwischen den Außenministern Antony Blinken und Heiko Maas (SPD) am Rande eines G-7-Treffens in London gab es am Dienstag keine Annäherung. »Wir haben auch über Nord Stream 2 gesprochen und haben da die uns wechselseitig bekannten Positionen noch einmal ausgetauscht«, sagte Maas nach dem rund 40minütigen Gespräch. »Es gibt keine Neuigkeiten.« Blinken habe die »starke Opposition« der USA gegen »Nord Stream 2« zur Sprache gebracht, erklärte der Sprecher des US-Außenministeriums, Edward Price. (dpa/jW)