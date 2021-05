Sie will dich taumeln sehen

imago/Votos-Roland Owsnitzki Knoten in der Zunge: Sophia Kennedy

Hätte die Verfasserin dieser Rezension einen Wunsch frei, dann bitte diesen: mit Sophia Kennedys Song »I Can See You« eine der hoffentlich bestimmt irgendwann stattfindenden Post-Covid-Partys zu eröffnen. Unrund wummernder Bass, angejazztes Klavier und diese Zeilen: »Are you fact, are you fiction / You appear in many shapes / We will both look the same / Once we lie in our graves.« (Bist du Fakt, bist du Fiktion / Du hast viele Erscheinungsformen / Wir werden beide gleich aussehen / Sobald wir im Grab liegen.) Welch wundervolle Vorstellung, die Leute zu diesen morbide-aufgekratzten Klängen tanzen beziehungsweise taumeln zu sehen. Die perfekte Musik für eine ungewisse Zukunft.

Ziemlich genau vier Jahre sind seit dem Erscheinen von Kennedys Debüt­album »Sophia Kennedy« vergangen, das der aus Baltimore stammenden und in Hamburg lebenden Künstlerin höchste Bewunderung zuteil werden ließ. Völlig zu Recht. Dabei wollte Kennedy ursprünglich gar nicht Musik machen, sondern Filmwissenschaftlerin werden – lernte dann aber Carsten »Erobique« Meyer kennen, der sie glücklicherweise von ihrer großartigen Stimme überzeugen konnte.

Nach einer Single mit Erobique begann Kennedy die Zusammenarbeit mit Mense Reents (Goldene Zitronen, Die Vögel, Stella), DJ Koze veröffentlichte das Album auf seinem Label Pampa Records. »Monsters« erscheint nun bei ­City Slang, in Zusammenarbeit mit Pampa. Kooperationen sind sowieso Kennedys Ding, das zeigte auch die dunkle Dance­platte »Now«, die sie 2019 mit Helena Ratka als Shari Vari aufnahm.

Ihre neuen Solotracks entstanden wieder gemeinsam mit Reents, und die beiden drehen die Schräubchen noch weiter als auf dem erstaunlichen Debüt. Schlingernde Rhythmik, verdrehter Hip­Hop, Showbühnentheatralik, knarzende Elektronik und hineingewehte Referenzen fügen sich bei Kennedy & Reents zu den gloriosesten Popsongs, die man sich (nicht) vorstellen kann. Die so bedrohlichen wie lässigen R -’n’- B-Vibes von »Tic Tac Orange« zum Beispiel, aus denen Kennedys Gesang voller Grandezza emporsteigt. Eine wahre ­Diva, die sich auch immer mal verhaspelt: »Everytime I try to speak with you / My tongue’s twisted«: Jedes Mal wenn ich mit dir rede / ist meine Zunge wie verknotet, singt sie zu säuselnden Synthies und Uh-uh-uh-Backgroundchor in »Cat on My Tongue«, während sie in der Jazzetüde »Loop« befindet, »All mothers are insane / Because their mothers are insane«: Alle Mütter sind verrückt, weil es schon deren Mütter waren. Für Väter gilt übrigens dasselbe. Dass die dramatisch beschworene »Francis« verrückte Eltern hat, liegt auf der Hand, nun bleiben dem armen Ding: »Nothing but chances, Francis / Even if you go to Paris.«

Fasziniert lauscht man Kennedys beunruhigenden Geschichten (die seltsamen Tiere im Opener, die geisterhaften Erscheinungen aus »I’m Looking Up«), ständig stolpert man über irgendwas, überall sind »Monsters« … Dann steht Sophia neben dir mit einem Bier in der Hand und sagt, lass uns tanzen.