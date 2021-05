Weiterhin unverbindlich

Violeta Santos Moura/REUTERS Von Hampelmännern und echten Menschen: Der EU-Sozialgipfel meint es nicht so ernst (Porto, 6.5.2021)

Vor vier Jahren hatten EU-Kommission und Parlament in Göteborg die sogenannte »Europäische Säule sozialer Rechte« präsentiert. 20 Grundsätze waren enthalten, mit denen das nach Euro-Krise und zahlreichen Kürzungsprogrammen ramponierte Image aufgebessert werden sollte. Umgesetzt wurde bislang wenig. Am Freitag kamen in Porto Repräsentanten der EU-Institutionen und nationalen Regierungen mit Vertretern von Wissenschaft, Arbeit und Kapital zum nächsten Sozialgipfel zusammen.

Eingeladen hatte die Kommission gemeinsam mit der portugiesischen Regierung, die derzeit den EU-Ratsvorsitz innehat. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte ihre Teilnahme am Gipfel abgesagt und sich nur zeitweise zugeschaltet. Die Bundesregierung hatte damit schon im Vorfeld verdeutlicht, was sie von einer sozialeren Ausrichtung des Staatenbundes hält. Kritik an der deutschen Haltung kam von der Vizepräsidentin des EU-Parlaments, Katarina Barley. An den Gipfel hatte die SPD-Politikerin zuvor den Anspruch formuliert, er müsse »endlich einen gemeinsamen Rahmen für armutsfeste Mindestlöhne beschließen«.

Auch seitens der Gewerkschaften waren große Hoffnungen formuliert worden. So hatte DGB-Chef Reiner Hoffmann im Interview mit der Nachrichtenagentur AFP am 5. Mai »ein ganz klares Zeichen, dass soziale Grundrechte Vorfahrt haben«, gefordert. Für die 20 Grundsätze, die vom Recht auf Weiterbildung über angemessene Mindestlöhne bis zur Gleichbehandlung von Frauen und Männern reichen, hatte Hoffmann viel Lob. »Die Schritte zur praktischen Umsetzung« stünden aber noch aus.

Die Kapitalseite propagierte hingegen vor dem Gipfel eine andere Sichtweise. So warnte der Präsident der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA), Rainer Dulger, am Donnerstag in der FAZ vor einer »gefährlichen Sozialunion« und betonte, ein soziales Europa brauche »Wirtschafts- und Strukturreformen in den Mitgliedstaaten, um Stabilität durch mehr Beschäftigung und flexiblere Arbeitsmärkte zu sichern«.

Hinzu kommt, Brüssel hat auf diesem Politikfeld keine eigenen Kompetenzen und ist auf das Wohlwollen der Mitgliedstaaten angewiesen. So wird bei der Umsetzung der 20 Grundsätze bislang entweder, wie im Fall des Elternurlaubs, der niedrigste bestehende Standard eines Mitgliedstaates als Mindeststandard definiert. Oder die EU-Regeln bleiben völlig unverbindlich, wie im Falle der derzeit verhandelten Mindestlohnrichtlinie, die allen Beschäftigten »angemessene Mindestlöhne« garantieren soll, ohne dass klar definiert wird, wann eine Lohnuntergrenze als »angemessen« zu betrachten ist.

Entsprechend unverbindlich blieb die Abschlusserklärung, die am Freitag abend präsentiert wurde. Die von der Kommission vorgegebenen sozialen Ziele nach dem Prinzip »Sozial ist, was Arbeit schafft« – Beschäftigungsquote von 78 Prozent, Weiterbildungsquote von 60 Prozent und 15 Millionen Menschen weniger in Armut – wurden von den Gipfelteilnehmern bestätigt. Auch zu den 20 Grundsätzen bekannten sie sich. Diese sollen »ein Kompass bleiben, der uns zu einer starken, nachhaltigen und integrativen Erholung und zu einer wirtschaftlichen und sozialen Konvergenz« führt, heißt es.

Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sah nach der Tagung ein »gemeinsames Engagement für den Aufbau eines sozialen Europas, das für die Herausforderungen unserer Zeit gewappnet ist«. Auch die EU-Coronahilfen trügen dazu bei, die sozialen Ziele zu erreichen, sagte sie. Unerwähnt blieb, dass die Gelder vielfach an neoliberale Maßnahmen wie Arbeitsmarktflexibilisierung gekoppelt sind.

Portugals Regierungschef António Costa sprach bei der Präsentation der Abschlusserklärung von einem »historischen Moment«. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD), der Merkel vertreten musste, fand nach der Tagung »das soziale Europa wichtiger denn je«. Einzig die Vertreter Ungarns und Polens haben mal wieder in den Harmonietee gepinkelt und mit Verweis auf die »christlichen Familienbilder« in ihren Ländern die Verwendung des Begriffs »Geschlechtergerechtigkeit« in der Gipfelerklärung blockiert.

Am Sonnabend berieten die Staatsoberhäupter im Rahmen einer informellen Ratstagung weiter, unter anderem über die Pandemie und die Beziehungen zu Indien. Die Gipfelerklärung vom Vortag wurde durch eine weitere Erklärung bestätigt. Zuvor zeigte sich das EU-Establishment am Freitag abend jedoch gewohnt unsozial und erteilte der US-Initiative für eine Freigabe der Covid-19-Impflizenzen eine Absage. Mittelfristig würde die Maßnahme keine zusätzliche Impfstoffdosis bringen, wusste von der Leyen. Kanzlerin Merkel warnte aus der Ferne vor einer solchen Freigabe, da sonst das Fachwissen über die neuartigen mRNA-Impfstoffe an China abfließen könnte.