Myanmar: Gegner von Junta »Terrorgruppe«

Yangon. Die Militärjunta in Myanmar hat ein aus abgesetzten Abgeordneten bestehendes Schattenkabinett zur »terroristischen« Gruppe erklärt. Das Staatsfernsehen meldete am Samstag abend, die Gruppe sowie auch die von ihr am Mittwoch gegründeten »Volksverteidigungskräfte« würden nun als »terroristische Organisationen« betrachtet. Dasselbe gelte für das Committee Representing Pyidaungsu Hluttaw (CRPH), das sich als Vertretung des Parlaments versteht. (AFP/jW)