Batteriefabrik: Nabu moniert Tesla-Pläne

Grünheide. Die Pläne von US-Elektroautobauer Tesla für eine Batteriefabrik in Grünheide bei Berlin stoßen beim Naturschutzbund Nabu auf Bedenken. »Mittlerweile ist eine richtige Batteriezellfertigung geplant, die sicher nochmal mit einem anderen Wasserverbrauch und anderen Gefahrenstoffen in Verbindung steht, als wenn nur Fertigbauteile« in Autos eingebaut werden würden, sagte die Landesgeschäftsführerin des Nabu Brandenburg, Christiane Schröder, der Deutschen Presseagentur. Der Standort dieser Batteriefabrik liege nah an einem Wasserschutzgebiet und unweit des streng geschützten Löcknitztals. (dpa/jW)