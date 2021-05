Kaum Aufstiegschancen für Arme

Berlin. Der neue Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung kommt nach Informationen der Bild am Sonntag zu dem Ergebnis, dass Menschen im Niedriglohnsektor in Deutschland fast keine Aufstiegschancen haben. »Aufstieg findet in Deutschland statt – von der Mitte nach oben, aber nicht von unten in die Mitte«, zitierte die Zeitung Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD). 14,8 Prozent der Bürger seien dem Bericht zufolge von Armut bedroht, weil ihr monatliches Einkommen weniger als 60 Prozent des mittleren Lohns beträgt und sie damit netto maximal 1.176 Euro zur Verfügung haben, berichtete die Zeitung weiter. (AFP/jW)