Bundestag: Höcke lehnt Spitzenkandidatur ab

Ruhla. Thüringens AfD-Landespartei- und Fraktionschef Björn Höcke kandidiert nicht für die Bundestagswahl am 26. September. Obwohl er bei einem Landesparteitag am Wochenende in Ruhla vonThüringer AfD-Mitgliedern als Spitzenkandidat vorgeschlagen wurde, lehnte der 49jährige ab. Statt dessen wurde erneut Stephan Brandner auf Platz eins der AfD-Kandidatenliste gewählt. (dpa/jW)