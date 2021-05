Thüringen: Auflösung des Landtags wohl im Juli

Erfurt. Der Termin für die Auflösung des Thüringer Landtags steht offenbar. Die Abstimmung, bei der eine Zweidrittelmehrheit nötig ist, sei für den 19. Juli vorgesehen, sagten Vertreter der »rot-rot-grünen« Regierungskoalition am Sonntag der Nachrichtenagentur dpa. Darauf hätten sich die drei Fraktionen mit der CDU weitgehend verständigt. In Thüringen wäre es die erste Landtagsauflösung seit Ende der DDR. Die Landtagsneuwahl zusammen mit der Bundestagswahl am 26. September soll für eindeutige Mehrheiten im Parlament in Erfurt sorgen. Linken, SPD und Grünen fehlen derzeit vier Stimmen für eine eigene Mehrheit. (dpa/jW)