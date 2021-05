Israel: Größte Truppenübung seit Jahrzehnten

Tel Aviv. Israels Militär hat am Sonntag mit der größten Truppenübung seit drei Jahrzehnten begonnen. Das einmonatige Manöver namens »Feuerwagen« solle die Bereitschaft in zahlreichen Militärbereichen verbessern, teilte die Armee mit. Nach Medienberichten sollen Soldaten und Reservisten aller Einheiten daran beteiligt sein. Das Manöver simuliere »verschiedene Extremszenarien, um die Bereitschaft der israelischen Armee für einen Krieg an mehreren Fronten auf einem dynamischen und sich verändernden Schlachtfeld zu verbessern«, hieß es in der Mitteilung. (dpa/jW)