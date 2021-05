Schottland: Sturgeon deutet Referendum an

Edinburgh. Die schottische Regierung erwägt eine neue Volksabstimmung über die Unabhängigkeit von Großbritannien bereits im nächsten Jahr. Das deutete Regierungschefin Nicola Sturgeon nach dem Erfolg ihrer Schottischen Nationalpartei (SNP) bei der Regionalwahl am Sonntag in der BBC an. Sie schließe nicht aus, dass die entsprechende Gesetzgebung »Anfang kommenden Jahres« ins schottische Parlament eingebracht werde. Sturgeon warnte die britische Regierung in London erneut davor, ein Referendum abzulehnen. Dies hätte »schwere« Konsequenzen. Sie wies darauf hin, dass die SNP und die Grünen, die ebenfalls für die Loslösung vom Vereinigten Königreich und eine Rückkehr in die EU eintreten, im Parlament gemeinsam eine klare Mehrheit haben. Laut dem am Samstag abend veröffentlichten Wahlergebnis errang die SNP 64 Sitze im 129köpfigen schottischen Parlament. (dpa/jW)