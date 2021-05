Kein Verzeihen

jW

Auf der dem Holtzbrinck-Konzern gehörenden Internetseite zeit.de wird deren freier Autor Alan Posener, der auch für Springers Welt schreibt, u. a. so vorgestellt: »Auf der Uni war er als Funktionär der maoistischen KPD tätig und studierte nebenbei Germanistik und Anglistik. Danach wurde er verbeamtet. Aus Langeweile wurde er Schriftsteller, aus Geldmangel Journalist.« Das deutet auf Staatsfrömmigkeit mit einem »linken« politischen Puschel. Was das jeweils heißt, ändert sich.

Beispiel China: Am Mittwoch leitet Posener eine »Analyse« mit der These im Untertitel ein: »Es wird Zeit für eine neue Chinapolitik.« Dann gibt es einen halbgroßen Namen: »Ich erinnere mich an ein Gespräch mit dem damaligen US-Handelsminister Robert Zoellick in Davos Anfang 2006.« Und die damalige Weltlage: »Die Demokratie schien überall auf dem Vormarsch zu sein. Die Taliban waren in Afghanistan besiegt, Saddam Hussein im Irak gestürzt worden. Die Mullahs im Iran baten um Gespräche, Muammar Al-Ghaddafi in Libyen lieferte seine geheimen Atomwaffenlabore bei der CIA ab.« So lassen sich völkerrechtswidrige Kriege und ihre Folgen in verbeamteter Langeweile zusammenfassen. Die Einführung der Demokratie durch NATO-Bomben in Jugoslawien 1999 kann wegfallen. Sie war nur von »Kollateralschäden« begleitet, nicht von Leichenbergen wie im Irak oder in Afghanistan. Aber die Erschossenen und Erschlagenen waren regelbasiert, wie aus dem Folgenden hervorgeht: »China werde vom störenden Außenseiter zum stabilisierenden Stakeholder – Teilhaber – der auf Regeln basierten Weltordnung.« Wenn China sich nicht so richtig an der beteiligt, hat das möglicherweise seine Ursache darin, dass deren Ordnungsregel der Regelbruch des Westens ist.

Die Menschenvernichtung im faschistischen Krieg gegen die Sowjetunion hält Posener zwar nicht für regelbasiert, aber für belanglos. Am 30. April veröffentlichte er jedenfalls auf zeit.de einen Artikel zu Russland, der übers deutsche Hetzmittelmaß nicht hinausgeht – bis auf einen Punkt. Zunächst geht es laut Untertitel ums Übliche: »Solange Deutschland von russischem Gas abhängig ist, bleibt es außenpolitisch eine Geisel Wladimir Putins. Die Abhängigkeit zeigt sich auch am Umgang mit Alexej Nawalny«.

Das könnte von Heiko Maas und Annalena Baerbock (»Das Wichtigste ist derzeit, den Druck auf Russland zu erhöhen …«) abgeschrieben sein, aber Posener hat für die grüne Kanzlerkandidatin auch einen Rat: Die Abhängigkeit vom russischen Gas lasse sich ohne Atomkraft kaum überwinden. Und dazu noch den: »Darüber hinaus muss sich gerade die kulturelle Linke von der Vorstellung lösen, der Frieden mit Russland um beinahe jeden Preis sei wegen des deutschen Überfalls auf die Sowjetunion 1941 eine moralische Pflicht. Zu den Hauptopfern des deutschen Vernichtungskriegs im Osten gehörten neben Polen und Balten vor allem die schon von Stalin geschundenen Ukrainer.« Es müsse »daher« zur deutschen Staatsräson gehören, der Ukraine den Weg in EU und NATO zu weisen. Abgesehen davon, dass Posener das heutige Belarus nicht nennt, wo 25 Prozent der Bevölkerung zwischen 1941 und 1945 umgebracht wurden und wohin keine deutschen Pensionen für einheimische SS-Leute flossen, sind ihm 27 Millionen tote Sowjetbürger keine Erwähnung wert. Wie auch nicht der Angriffskrieg auf Jugoslawien 1999 und sonstige regelbasierte Feldzüge.

Wer wie Posener fürs Vergessen, also für Wiederholung des Geschehenen schreibt, darf das hierzulande unbehelligt, solange er nicht die Schoah meint. Die wurde in erster Linie durch die Rote Armee beendet. Das verzeihen ihr diejenigen, für die der Ex-Mao-KPDler den Kopflanger macht, nie.