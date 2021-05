Nachschlag: Diskriminierter Merz

Michael Kappeler/Pool via REUTERS Dafür hat er Blackrock sausen lassen: Friedrich Merz (CDU)

Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock hat einen neuen Verbündeten: Friedrich Merz. Denn der CDU-Politiker und Profilobbyist dürfte mit seiner Performance in der ZDF-Talkshow »Markus Lanz« ein gutes Stück dazu beigetragen haben, sogenannte moderate Wähler seiner Partei weiter in die Arme von Baerbock zu treiben. So sei beispielsweise Hans-Georg Maaßen – dessen Bundestagskandidatur für die Union zu Parteiaustritten geführt hatte – ein guter Verfassungsschutzpräsident gewesen, urteilte Merz. Anderer Tiefpunkt: Als die Journalistin Nicole Diekmann anmerkte, dass nicht alle in der Partei begeistert waren, dass Merz für das Thema Modernisierung von Armin Laschet ins Wahlkampfteam geholt wurde, reagierte er beleidigt. Die Anmerkung ziele auf sein Alter, das sei »diskriminierend«. Zum Thema Kliniknotstand und Corona blamierte sich Merz mit peinlichen Phrasen. Intensivpfleger Ricardo Lange, ebenfalls Studiogast, schrieb nach der Sendung auf Twitter: »Ich weiß jetzt auch, wo ich mein Kreuz im September nicht setzen werde.« (rsch)