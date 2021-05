Die Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig (HGB) hat dem Grafikdesigner Ludovic Balland fristlos gekündigt. Zur Begründung hieß es in einer Stellungnahme der HGB vom Donnerstag, es habe im Oktober 2020 mehrere Beschwerden über das Verhalten des damaligen Professors der Klasse für Typographie gegeben. Rektor Thomas Locher entschuldigte sich bei den Betroffenen. Der Schweizer Grafikdesigner Balland war seit Anfang 2018 Professor an der HGB. Für seine Arbeit wurde er international mehrfach ausgezeichnet, 2017 war er an der Gestaltung des Designs der Kunstausstellung Documenta 14 in Kassel beteiligt. (jW)