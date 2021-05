Polizei nicht aus dem Schneider

Boris Roessler/dpa Tätertyp »einsamer Wolf« unglaubwürdig: Daten der Betroffenen kamen aus dem Polizeicomputer

Das Fax war mit dem Namen des toten NSU-Terroristen Uwe Böhnhardt unterzeichnet und schloss mit den Worten »Gruss NSU 2.0«. Die Adressatin wurde als »miese Türkensau« beschimpft, man werde ihre Tochter »abschlachten«. Mit diesem üblen Schreiben an die Frankfurter Anwältin Seda Basay-Yildiz, die eine Vertreterin der Nebenklage im NSU-Prozess in München gewesen war, begann am 2. August 2018 eine Serie von Bedrohungen und Beleidigungen, die es so noch nicht gegeben hatte. Mehr als 130 Schreiben gingen bis heute – überwiegend per E-Mail – an 32 Personen und 60 Institutionen, oft an prominente Frauen, die sich zuvor deutlich gegen rechts positioniert hatten, wie die heutige Linke-Chefin Janine Wissler, die Kabarettistin Idir Baydar und die Journalistin Hengameh Yaghoobifarah. Seit Montag sollte die Serie, die allgemein unter dem Kürzel »NSU 2.0« subsummiert wird, ein Ende haben – mit der Festnahme des 53 Jahre alten Alexander M. im Berliner Stadtteil Gesundbrunnen wurde der Öffentlichkeit ein »dringend tatverdächtiger« Mann präsentiert.

Gut zweieinhalb Jahre brauchten die Ermittler also, um überhaupt zu einem Ergebnis zu kommen. Um so lauter bejubelten konservative Politiker und Polizeigewerkschafter die Festnahme. Um so schneller präsentierten sie gemeinsam mit bürgerlichen Medien die erwünschte Lesart des Geschehens, die einem bewährten Muster folgt. Der Festgenommene wird als rechter Eigenbrötler hingestellt, ein arbeitsloser IT-Experte, dazu vorbestraft – ein Einzeltäter, wie er im Buche steht. Ziel und Zweck der Übung liegen auf der Hand. Wenn es ein Einzeltäter war, ein womöglich psychisch angeknackster Mann, dann ist die Polizei aus dem Schneider. Denn die »NSU 2.0«-Serie hatte sich längst zum Polizeiskandal entwickelt.

Das Magazin Spiegel war bereits am Dienstag mit einem ausführlichen Beitrag zur Stelle, der die Inszenierung von Polizei und Politik stützt und in der Darstellung des Tatverdächtigen kaum übersehbar an den Tätertyp des »einsamen Wolfs« anknüpft, der im Stillen seine Taten plant. In dem Text, den ein offenbar von Ermittlern mit Informationen gefüttertes Reporterteam erstellt hat, wird M. als ein in der gutbürgerlichen Nachbarschaft isolierter Computernerd dargestellt.

Diese Darstellung dürfte dem hessischen Innenminister Peter Beuth (CDU) gefallen. Die Drohschreiben hätten »einen sehr schwerwiegenden Verdacht auf die Polizei gelenkt«, kommentierte er am Dienstag die Festnahme in Berlin, um hinzuzufügen: »Nach allem, was wir heute wissen, war nie ein hessischer Polizist für die ›NSU 2.0‹-Drohmailserie verantwortlich.« Der hessische Landeschef der Gewerkschaft der Polizei (GdP), Jens Mohrherr, verlangte gar eine öffentliche Entschuldigung bei der Polizei des Bundeslandes.

Dass es für diese Persilscheine aus Polizei und Medien keine Grundlage gibt, machten Vertreter der Partei Die Linke und sechs der von den Drohschreiben betroffenen Frauen deutlich. In einer gemeinsamen Erklärung (siehe Hintergrund) zeigten sie sich »äußerst irritiert« über die Feststellung von Hessens Innenminister. Bisher sei gar nicht geklärt, wie der Tatverdächtige an die Daten gekommen ist. Die sechs Frauen weisen in dem Brief auch den Erklärungsversuch für die Abfragen an Polizeicomputern zurück, der unter anderem vom Spiegel verbreitet wurde: Dass unbekannte Anrufer sich als Polizisten ausgeben und die Daten einer gesamten Familie aus einem Polizeicomputer abfragen können, erscheine »wenig plausibel«.

Die hessische Polizei ist also keineswegs aus dem Schneider. Vor allem die Verbindung des Ermittlungskomplexes zum 1. Frankfurter Polizeirevier ist in diesem Zusammenhang von Interesse. Dass das erste Drohschreiben der Serie nur eineinhalb Stunden, nachdem die dafür genutzten Daten von einem Computer der Dienststelle abgerufen worden waren, bei Anwältin Bayar-Yildiz eintraf, kann kein Zufall sein. In Sachen »NSU 2.0« gehen die Ermittlungen weiter, stellte Albrecht Schreiber, der Leiter der Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main, am Mittwoch klar: »Wir sind nicht am Ende.« Ob M. eventuell Helfer oder Mittäter gehabt habe, müsse untersucht werden.