Kroatien: Adoptionsrecht für Homopaare gestärkt

Zagreb. In Kroatien hat ein Gerichtsurteil den Weg für gleiche Bedingungen im Adoptionsrecht von eingetragenen Lebenspartnerschaften und Ehen geebnet. Das Verwaltungsgericht in Zagreb befand die Klage zweier Männer für rechtens, die in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft leben und nur deshalb mit ihrem Adoptionswunsch von den Behörden abgewiesen wurden. Eine Zurücksetzung dürfe aus diesen Gründen nicht erfolgen, urteilte das Gericht bereits Ende April. Am Mittwoch berichtete der Verein Regenbogenfamilie (Dugine obitelji) davon. (dpa/jW)