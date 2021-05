Millionen Tote durch fehlende Geburtshilfe

Genf. Millionen von Frauen und Babys weltweit sind in der Schwangerschaft und bei der Geburt gefährdet, weil rund 900.000 Geburtshelfende fehlen. Dies berichteten der Bevölkerungsfonds der Vereinten Nationen (UNFPA), die WHO und der Internationale Verband der Hebammen (ICM) am Mittwoch. Bei richtiger Betreuung aller Frauen rund um die Geburt könnten bis 2035 rund zwei Drittel der Todesfälle bei Müttern, 64 Prozent bei Neugeborenen und 65 Prozent der Totgeburten verhindert werden, heißt es in dem Bericht. Damit könnten im Jahr 4,3 Millionen Menschenleben gerettet werden. (dpa/jW)