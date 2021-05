Moskau droht EU mit Gegenmaßnahmen

Jerewan. Russland droht der EU im Falle neuer Sanktionen mit Gegenmaßnahmen. »Wir werden solche Angriffe nicht unbeantwortet lassen«, sagte Außenminister Sergej Lawrow am Donnerstag bei einem Besuch in Armenien der Agentur Interfax zufolge. Hintergrund sind Einreiseverbote, die Russland als Antwort auf frühere EU-Sanktionen am vergangenen Freitag gegen acht ranghohe EU-Vertreter verhängt hatte. Daraufhin drohten die Spitzen der EU, »angemessene Maßnahmen« zu ergreifen. Moskau hatte die Einreisesperren in Reaktion auf EU-Sanktionen im Zusammenhang mit dem inhaftierten rechten Oppositionspolitiker Alexej Nawalny gegen russische Funktionäre ausgesprochen. (dpa/jW)