Fördern und fordern

Efrem Lukatsky/Pool via REUTERS Unberührt von all den Bitten: US-Außenminister Antony Blinken (r.) mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij am Donnerstag in Kiew

US-Außenminister Antony Blinken hat am Donnerstag der Ukraine seinen Antrittsbesuch abgestattet. Im Laufe des Tages traf er Staatspräsident Wolodimir Selenskij, Ministerpräsident Denis Schmygal und die Führer der Parlamentsfraktionen. Für den Nachmittag war noch ein Onlinetreffen mit dem Personal der US-Botschaft in Kiew vorgesehen.

Blinken wiederholte die bekannten Standpunkte der USA über die Unterstützung der »Souveränität und territorialen Integrität der Ukraine«, ließ sich aber trotz mehrfacher Aufforderung von ukrainischer Seite nicht dazu hinreißen, Kiew in Sachen NATO-Beitritt neue Zusagen zu geben. Im Gegenteil: Bei dem Treffen mit den Fraktionsvorsitzenden hat seine mitgereiste Stellvertreterin, die nach 2017 reaktivierte Victoria Nuland, nach Angaben eines Teilnehmers den Parlamentariern gesagt, sie sollten aufhören, ständig dieses Thema anzusprechen. Das bringe der Ukraine gar nichts. So jedenfalls berichtete es das in der Regel gut informierte Portal strana.ua. Im übrigen bettelte Julia Timoschenko von der »Vaterlandspartei« um US-Impfstoffe und Parlamentspräsident Dmitri Rasumkow um ein zweiseitiges Militärabkommen zwischen Kiew und Washington.

Hiervon unberührt ließ sich Blinken nicht nehmen, die Ukraine ein weiteres Mal zu »Reformen« aufzufordern. Vor dem Hintergrund der kürzlich erfolgten Entlassung zweier prominenter »Korruptionsbekämpfer« aus dem ­ukrainischen Staatsdienst sagte Blinken auf der Pressekonferenz nach seinem Treffen mit Selenskij wörtlich, es reiche nicht, Gesetze zur Korruptionsbekämpfung zu verabschieden, sie müssten auch umgesetzt werden. Blinken griff auch die ukrainische Oligarchenklasse an: Sie bestehe aus »Menschen, die ihr eigenes Interesse über das des ukrainischen Volkes« stellten.

Seine Äußerungen stehen im Kontext einer kürzlich veröffentlichten Aufstellung des US-Reichenmagazins Forbes. Wie das prowestliche Portal Ukrainska Prawda berichtete, geht es der ukrainischen Oligarchie demnach bestens: Der reichste Ukrainer, Rinat Achmetow, habe sein Vermögen im vergangenen Jahr fast verdreifacht und sei jetzt 7,6 Milliarden US-Dollar »wert«. Expräsident Petro Poroschenko stand demnach mit einem Vermögenszuwachs um 200 Millionen auf 1,6 Milliarden US-Dollar fast wie ein armer Verwandter daneben. Die US-Delegation verweigerte übrigens nach Berichten ukrainischer Medien Poroschenko eine Sonderaudienz bei Blinken. Anderslautende Meldungen von Poroschenkos Seite seien mangels aktuellen Bildmaterials mit einer Aufnahme von 2015 illustriert worden.

Auf die Aufforderung des ukrainischen Außenministers Dmitri Kuleba, mehr Waffen zu liefern, ging Blinken öffentlich nicht ein. Kuleba hatte in einem Interview mit dem US-Sender CNN unter anderem Flugabwehrraketen und Scharfschützengewehre gefordert. Der Leiter der Kiewer Präsidialadministration hatte die USA im Vorfeld aufgerufen, »Patriot«-Raketen an der Grenze der Ukraine zu Russland zu stationieren. Es reiche nicht mehr aus, dass die nächstgelegene »Patriot«-Stellung in Polen liege (sie ist im übrigen auch noch nicht in Betrieb, der Bau verzögert sich). Heute verlaufe die Front gegen Russland in der Ukraine.

Über die mutmaßlichen Gründe für Blinkens öffentliche Zurückhaltung berichtete am Mittwoch die US-Tageszeitung New York Times (NYT) unter Berufung auf Beamte der Regierung von US-Präsident Joseph Biden. Sie kleidete es in den Vorwurf, Russland habe von seinen im April zu Übungen an die ukrainische Grenze beorderten Truppen bisher nur einen kleinen Teil wirklich in die Garnisonen zurückgeschickt. Rund 80.000 Soldaten seien weiterhin in Grenznähe stationiert, und die abgezogenen Einheiten hätten ihre schwere Ausrüstung und ihre Transportmittel im Manövergebiet zurückgelassen. US-Militärs deuteten dies, so die NYT, als Hinweis Russlands, dass es jederzeit in der Lage sei, entlang der Grenze kurzfristig wesentlich stärkere Verbände zu mobilisieren, als die NATO im selben Zeitraum in Osteuropa einsetzen könne – insbesondere auch aus Großmanövern wie dem derzeit in Albanien angelaufenen »Defender 21« heraus.