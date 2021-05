USA nehmen erstmals an EU-Militärprojekt teil

Brüssel. Die USA und weitere NATO-Partner nehmen erstmals an einem »Verteidigungsprojekt« der EU teil. Die Ressortchefs der EU-Länder gaben am Donnerstag in Brüssel grünes Licht für die Beteiligung der Vereinigten Staaten, Norwegens und Kanadas an einem Vorhaben zur schnellen Truppenverlegung in Europa. Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) sprach von einem »großen Schritt in der transatlantischen Verbundenheit und in der Zusammenarbeit zwischen Europäischer Union und NATO«. (AFP/jW)