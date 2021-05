Armenien: Konflikt um Karabach nicht gelöst

Jerewan. Ein halbes Jahr nach dem Ende der Kämpfe um Berg-Karabach im Südkaukasus sieht Armenien den Konflikt mit Aserbaidschan noch längst nicht als gelöst an. Davon sei man weit entfernt, sagte Außenminister Ara Ajwasjan am Donnerstag bei einem Treffen mit seinem russischen Kollegen Sergej Lawrow in der Hauptstadt Jerewan. Ungeklärt sei etwa der künftige Status von Berg-Karabach. »Nur durch friedliche Verhandlungen kann eine politische Lösung gefunden werden, die die Rechte aller berücksichtigt«, sagte er und forderte, dass der Status sich an den von den Karabach-Armeniern festgelegten Grenzen orientieren solle. (dpa/jW)