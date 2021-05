Boom für Immobilienhaie

imago images/Sabine Gudath Die Mieten für Neubauwohnungen sind im vergangenen Jahr um mehr als fünf Prozent gestiegen

Bezahlbarer Wohnraum ist Mangelware. »Eine zunehmende Zahl von Mietern kann die Miete nur noch schwer oder gar nicht bezahlen«, sagte der Präsident des Deutschen Mieterbunds, Lukas Siebenkotten, am Donnerstag anlässlich des 12. Wohnungsbautags in Berlin. Notwendig sei der Bau von mindestens 80.000 Sozialwohnungen pro Jahr, erklärte der Mieterbund gemeinsam mit Verbänden der Bau- und Wohnungsbranche sowie der IG BAU. Dem Bündnis zufolge fehlen bundesweit insgesamt rund 630.000 Wohnungen.

Unterdessen ziehen die Preise vor allem in Großstädten weiter an – auch während der Coronapandemie. Für eine Bestandswohnung verlangten Vermieter bei der Neuvermietung nach Daten des Portals »Immobilienscout 24« im März 7,18 Euro kalt je Quadratmeter – drei Prozent mehr als im Jahr zuvor. Bei Neubauwohnungen waren es 9,58 Euro, ein Plus von rund fünf Prozent, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte.

Auch kleine Hürden für Immobilienhaie wie der Berliner Mietendeckel werden kassiert. Das Bundesverfassungsgericht hatte das Landesgesetz am 15. April kurzerhand für nichtig erklärt. Mit Folgen: Tausenden Mietern in der Hauptstadt drohen Nachzahlungen. Wie der Tagesspiegel am Mittwoch berichtete, wurde eine Familie im Bezirk Mitte nur wenige Tage später aufgefordert, die Wohnung zu räumen. Nachforderungen in Höhe von mehr als 1.600 Euro seien nicht beglichen worden. Der Fall verdeutlicht die soziale Spaltung in der Stadt. Profiteur und Miteigentümer des Hauses ist kein geringerer als der Milliardär und Vorstandschef des Axel-Springer-Konzerns Mathias Döpfner. Erst nach öffentlichem Druck habe der Vermieter die Kündigung zurückgenommen – auch das gibt es in Berlin.

Die Bundesregierung stellt sich schützend vor Döpfner und Co. Vor einem Jahr hatte Innenminister Horst Seehofer (CSU) angekündigt, Kommunen sollten mit der Erweiterung kommunaler Vorkaufsrechte und der Umwandlungsbegrenzung von Miet- in Eigentumswohnungen unterstützt werden. Diese seien im Ergebnis aber deutlich »entschärft« worden, kritisierte der Deutsche Mieterbund am Mittwoch. Nun könnten die Länder »nach Gusto« festlegen, für welche Art Mietshäuser die Beschränkung gelte. Denn das Gesetz ermögliche eine generelle Befreiung von der Genehmigungspflicht bei einer Wohnungsanzahl »zwischen drei und 15, um ›Kleinvermieter‹ zu schützen«, kritisierte der Verband. Faktisch würden dadurch Mieter in angespannter Lage, wenn sich viele Wohnungen in kleineren Häusern befänden, weiter verdrängt.

Der Zentralverband des Deutschen Baugewerbes ist unterdessen zufrieden mit der Leistung der Bundesregierung und freut sich über den Boom am Bau. Das Ziel, 1,5 Millionen neue Wohnungen zu errichten, sei zwar verfehlt worden, sagte Hauptgeschäftsführer Felix Pakleppa. Jedoch seien 1,2 Millionen »schon ein ganz respektables Ergebnis«.

Janine Wissler, Kovorsitzende der Partei Die Linke, die am Wohnungsbautag an einer Podiumsdiskussion teilnahm, kritisierte am Donnerstag gegenüber jW: »Auch in diesem Jahr wurde beim Wohnungsbautag wieder klar – wir brauchen mehr bezahlbaren Wohnraum.« Seit Jahren ändere sich daran praktisch nichts, denn seit Jahren werde kein politischer Versuch unternommen, die Schaffung von Wohnraum nicht einfach dem Markt zu überlassen. »Bauen, bauen, bauen im Hochpreissegment hilft da nicht. Wir brauchen neben der Schaffung von bezahlbarem Wohnraum in öffentlicher und genossenschaftlicher Hand einen Mietendeckel, und zwar bundesweit«, forderte Wissler.