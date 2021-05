Im Normalfall unvorhersehbar

imago images/Panoramic International Bitte sachgerecht entsorgen! Julian Alaphilippe beim Ardennenklassiker Flèche Wallonne

Der 1. Mai ist im Rennkalender des Männerradsports traditionell mit einer Veranstaltung verknüpft, die jahrelang ausgerechnet den Beinamen »Rund um den Finanzplatz« trug: nämlich mit dem Halbklassiker Eschborn–Frankfurt. Wie 2020 fiel das Rennen erneut coronabedingt aus, wobei dieses Jahr die reelle Chance bestehen dürfte, das Versäumte später, am 19. September, nachzuholen. Anders als im Vorjahr droht den Fahrern keine Herbstwelle an Nachholterminen. Nachdem die sonst zu Jahresbeginn anstehenden australischen Rennen gar nicht erst anberaumt worden waren, ist in der höchsten Profikategorie, der World-Tour-Serie, neben Eschborn–Frankfurt nur Paris–Roubaix kurzfristig der Pandemie zum Opfer gefallen. Dabei handelt es sich freilich um eines der fünf sogenannten Monumente des Radsports, das jetzt auf den 3. Oktober verschoben ist – und an diesem Tag dem Münsterland Giro, dem nominell drittwichtigsten Eintagesrennen hierzulande, die Schau stehlen dürfte.

Annähernd Regelbetrieb

Obwohl die Sportart normalerweise Hunderte von Globetrottern auf öffentlichen Straßen versammelt, konnte sie in diesem Coronafrühling annähernd ihren Regelbetrieb aufrechterhalten. Das war kaum zu erwarten, da Radrennen – mit der großen Ausnahme der Tour de France – allenfalls regional einen Wirtschaftsfaktor darstellen und der notorisch schwache Weltverband UCI kaum über politischen Einfluss verfügt. Die UCI hatte bezeichnenderweise im April keine drängenderen Sorgen, als ein neu erlassenes Vermüllungsverbot mit größtmöglicher Pedanterie umzusetzen: Als bei der Flandernrundfahrt ein Fahrer aus Frust über einen Defekt seine Trinkflasche an den Straßenrand warf, folgte prompt die Disqualifikation – obwohl das bunte Plastikstück, wie in solchen Situationen üblich, sofort von einem Fan als Souvenir aufgehoben wurde. Der Zugang zur Rennstrecke war freilich bei den diesjährigen belgischen Klassikern nur Anwohnern vorbehalten.

Nachdem es beim auf Oktober 2020 verschobenen, letzten Giro d’Italia mehrere Covid-19-Infektionen gegeben hatte und Fahrer dem Veranstalter mangelhafte Vorsichtsmaßnahmen vorgeworfen hatten, wurden vergleichbare Klagen in den letzten Monaten nicht laut. Allerdings kam es zu einzelnen Positivtests bei kürzeren Etappenrennen, und mehrere Sportler erkrankten in Trainingsphasen an Corona, unter anderem Anfang Februar der wohl größte Star der jüngeren Vergangenheit, der dreifache Weltmeister Peter Sagan (Bora-hansgrohe). Deshalb zählte der Slowake bei den Frühjahrsklassikern diesmal nicht zu den Sieganwärtern (was ihn allerdings nicht daran hinderte, je eine Etappe der Katalonienrundfahrt und der am letzten Sonntag beendeten, ebenfalls einwöchigen Tour de Romandie zu gewinnen). Als große Favoriten galten statt dessen die jüngeren, vom Querfeldeinsport kommenden Superstars aus Belgien beziehungsweise den Niederlanden, Wout van Aert (Jumbo-Visma) und Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix), sowie der aktuelle Weltmeister, der Franzose Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick-Step).

Mit einem perfekt getimten Schlussangriff an der absurd steilen »Mauer von Huy« gewann Alaphilippe zum dritten Mal den Ardennenklassiker Flèche Wallone. Van der Poel war Erster bei den Strade Bianche, einem traditionsarmen, aber pittoresken Rennen über Schotterpisten zwischen toskanischen Weinbergen, das auf der Piazza del Campo in Siena endet. Und van Aert dominierte sowohl den sprinterfreundlichen Kopfsteinklassiker Gent–Wevelgem als auch das hügelige Amstel-Rennen. Dass keiner der drei ein Frühjahrsmonument gewinnen konnte, beweist jedoch den erfreulichen Abwechslungsreichtum, den der erste Saisonabschnitt bot.

Demonstrativ selbstbewusst

Die 112. Austragung von Mailand–Sanremo brachte den eigentümlichen Reiz des längsten Eintagesrennens schön auf den Punkt: Knapp 300 Kilometer passierte fast nichts – bis in einem Sekundenbruchteil alles entschieden war, als der Belgier Jasper Stuyven (Trek-Segafredo) einer ungewöhnlich großen Gruppe von Favoriten, die sich kurz vor dem Ziel belauerten, einfach davonfuhr. Bei der 105. Flandernrundfahrt setzte sich dagegen der Zweite von 2019, der Däne Kasper Asgreen (Deceuninck-Quick-Step) gegen den als sprintstärker geltenden Vorjahressieger van der Poel im Zweierspurt durch, nachdem er auf den letzten, zu zweit absolvierten Kilometern demonstrativ Selbstbewusstsein bewiesen und weder einen Ausreißversuch unternommen noch dem Gegner die alleinige Führungsarbeit aufgenötigt hatte. Als sich bei der 107. Austragung von Liége–Bastogne–Liége eine kleine Favoritengruppe dem Ziel näherte, schien wiederum Alaphilippe nach 259 Kilometern einen perfekten Sprint zu fahren, wurde auf der Linie aber doch noch von Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) überholt.

Da der 22jährige Tour-de-France-Gewinner unter anderem auch souverän den einwöchigen Tirreno–Adriatico gewonnen hat, könnte er aktuell als eindeutiger Favorit für die nächste Tour gelten – wenn er sich nicht bei der Baskenlandrundfahrt von seinem slowenischen Landsmann Primoz Roglic (Jumbo-Visma) taktisch hätte übertölpeln lassen. Der 31jährige hatte auf der vorletzten Etappe das Führungstrikot scheinbar leichtfertig einem Mannschaftskollegen von Pogacar überlassen, was jedoch dessen Möglichkeit zur spontanen Reaktion einschränkte, als Roglic auf der Schlussetappe unerwartet früh angriff. Zuvor hatte der unglückliche Tour-Zweite des letzten Jahres bei Paris–Nizza erneut einen sicher geglaubten Sieg im letzten Moment aus der Hand gegeben, als er durch zwei Stürze auf der Schlussetappe dem Deutschen Maximilian Schachmann (Bora-hansgrohe) die Wiederholung seines Vorjahreserfolgs bei der einwöchigen Rundfahrt ermöglichte.

Mehr Druck als ohnehin

Nun steht der Giro bevor, der am Samstag mit einem Zeitfahren in Turin beginnen und am 30. Mai mit einem weiteren Zeitfahren in Mailand enden wird. Dort scheint Simon Yates (Team Bike Exchange), nachdem er Ende April unangefochten die Tour of the Alps gewonnen hat, für den Gesamtsieg prädestiniert. Allerdings hatte der Brite schon 2018 den Giro nach Belieben dominiert – um dann nach drei Etappensiegen bloß auf Rang 8 im Gesamtklassement zu landen; letztes Jahr musste der 28jährige die Rundfahrt wegen einer Covid­infektion abbrechen. Es ist zu hoffen, dass die 104. Austragung keine vergleichbaren Überraschungen bereithält, aber die italienische Grand Tour bürgt auch im Normalfall dafür, unvorhersehbar zu sein. Sicher ist, dass der holländische Sieger von 2017 das Rennen im Fernsehen verfolgen wird: Tom Dumoulin (Jumbo-Visma) legte seine Karriere nach einem Burnout im Januar überraschend auf Eis – was wie die ähnlich begründete, mehrwöchige Rennpause des belgischen Exweltmeisters Philippe Gilbert (Lotto Soudal) wohl ein Indiz dafür ist, dass auf den Fahrern derzeit noch mehr Druck lastet als ohnehin gewohnt.