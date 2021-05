Handy wird 25: Museum sucht alte Geräte

Frankfurt am Main. Anlässlich der 25jährigen Existenz des Smartphones im Sommer dieses Jahres hat das Museum für Kommunikation (MfK) Frankfurt am Main zur Einsendung alter Handys aufgerufen. Im Rahmen des Projekts »Smartphone. 25 – Erzähl mal!« sollten die Einsender zudem von ihren Erlebnissen berichten, teilte das MFK am Dienstag mit. Die Telefone erhalten demnach einen Platz in der Sammlung der Museumsstiftung Post und Telekommunikation, zu der auch das Museum für Kommunikation Berlin gehört. Am 15. August 1996 war mit dem »Nokia 9000 Communicator« das erste Smartphone vorgestellt worden. (dpa/jW)