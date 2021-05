Schön war die Zeit

imago/Aurora Photos Schwimmen, lieben, nachdenken: Sommer in Missouri

»In diesem Sommer verliebte ich mich, und meine Mutter starb.« Bereits im ersten Satz wird deutlich, welches die Hauptthemen im neuen Roman »Hard Land« des deutsch-schweizerischen Bestsellerautors Benedict Wells sind. Der Titel wurde mit Spannung erwartet, da sein letzter Roman »Vom Ende der Einsamkeit« (2016) viele Leser und Kritiker zu Recht begeistert hatte. Er wurde in 37 Sprachen übersetzt, den European Union Prize for Literature gab es außerdem.

Zurück zu »Hard Land«. Ich-Erzähler Sam lebt in der fiktiven Kleinstadt Grady im US-Bundesstaat Missouri. Die nächstgrößere Stadt ist St. Louis. Die Handlung erstreckt sich vom Sommer 1985 bis in den Sommer 1986, in kurzen Kapiteln schreibt Sam seine Erlebnisse auf.

Seit Beginn der Sommerferien jobbt er im einzigen Kino der Stadt, freundet sich dort mit Cameron, Brandon und Kirstie an. Die sind bereits 18 und verbringen ihren letzten Sommer in Grady, bevor es aufs College gehen soll. Sam erlebt mit ihnen eine aufregende Zeit – und verliebt sich in Kirstie. Doch sie hegt nur freundschaftliche Gefühle für ihn, gleichwohl gibt sie ihm am Morgen nach Sams 16. Geburtstag zum Abschied einen Zungenkuss. Sam läuft berauscht vor Glück nach Hause – zu Hause angekommen, ereilt ihn der Tod der Mutter.

Zwar hatte sich ihr Ableben angekündigt, da sie seit Jahren an einem Hirntumor litt, für Sam kommt ihr Tod trotzdem plötzlich. Autor Wells versteht es gekonnt, Ängste, Verlustgefühle, Trauerschmerz, Wut über verpasste Gelegenheiten, unerwiderte Liebe exakt zu beschreiben, indem er treffende Vergleiche und passgenaue Bilder wählt. Eindrucksvoll zeichnet er auch die je unterschiedlichen Beziehungen Sams zu seinen Eltern und zur älteren Schwester.

Trotzdem ist »Hard Land« kein guter Coming-of-Age-Roman, eher ein Ärgernis, etwa was den Umgang mit popkulturellen Referenzen anbelangt. Allein der Film »Zurück in die Zukunft« hat eine Bedeutung für die Geschichte, typische Jugendfilme dieser Zeit wie »La Boum« oder »Die Goonies« werden nicht mal erwähnt, Songs der Zeit sind reine Deko. Anders gesagt: Der Plot schwebt gewissermaßen historisch ungeerdet im Raum. Im Umgang des Autors mit den Figuren Cameron und Brandon verstärkt sich dieser Eindruck sogar noch.

Cameron ist bisexuell, lebt seine schwulen Neigungen an entsprechenden Orten in St. Louis aus. Als sich Cameron gegenüber Sam als bisexuell outet, nimmt Sam dies gelassen zur Kenntnis. Einerseits super – andererseits stellt Sam keine neugierigen Fragen, was ja nur normal wäre. Auch über AIDS wird nicht gesprochen, obwohl die Krankheit damals wirklich in aller Munde war. Mehr noch: Der wohlsituierte Cameron erfährt von AIDS erstmals 1986. Glaubwürdig ist das kaum.

Mit der Figur Brandon verhält es sich ähnlich: Er ist einer der wenigen Schwarzen in der Kleinstadt. An seinen Truck schmiert mal jemand rassistische Sprüche, Brandon beseitigt sie, danach geht das Leben weiter wie zuvor. Gesellschaftliche Probleme gibt es im Grunde nicht, Schwarze sind, so will es uns der Roman weismachen, so gut wie voll akzeptiert. Rassistische Polizeikontrollen kommen nicht vor, von sonstigen Schikanen oder strukturellem Rassismus ist keine Rede. Wie naiv ist das, bitte? Und das Lektorat – hat es auch geschlafen? Minderheiten werden ganz plakativ eingeführt, herzerwärmend ist das vielleicht gemeint, aber um so dümmer im Ergebnis, weil jede Auseinandersetzung mit der Gesellschaft der Zeit, mit ihren Verwerfungen, ihren Abgründen fehlt.