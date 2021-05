Kolumbien: Wut auf Einsatzkräfte

Bogotá. Bei den Protesten gegen die Regierung in Kolumbien haben Demonstrierende mehrere Polizeiwachen in der Hauptstadt Bogotá attackiert. Wie die Behörden über Twitter mitteilten, wurden am Dienstag abend (Ortszeit) 16 Polizeiwachen verwüstet. In mehreren Teilen des Landes errichteten Protestierende zudem Straßensperren. Auch in der Stadt Cali im Westen Kolumbiens gab es wieder Proteste. Dort soll die Polizei in den vergangenen Tagen mehrere Menschen erschossen haben. Laut einem offiziellen Bericht wurden bisher 19 Menschen getötet, darunter ein Polizist. Die Zahl der Verletzten beläuft sich auf 846. (AFP/jW)